Indústria da zona do euro mostra sinais de recuperação em março, segundo PMI

LONDRES (Reuters) - O setor industrial da zona do euro mostrou os primeiros sinais de uma recuperação significativa no mês passado, com a produção aumentando pela primeira vez em dois anos, segundo uma pesquisa divulgada na terça-feira, mas o aumento pode ser prejudicado pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, saltou para 48,6 em março, um pouco abaixo da preliminar de 48,7 mas muito mais próximo da marca de 50 que separa crescimento de contração. O índice está abaixo dessa linha desde meados de 2022.

Uma medida da produção saltou de 48,9 para 50,5.

"As coisas estão melhorando. O PMI subiu pelo terceiro mês consecutivo e o índice de produção até mesmo ultrapassou o limite para o crescimento", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"Uma parte significativa desse movimento pode ter a ver com a antecipação de pedidos dos EUA antes das tarifas, o que significa que se espera alguma reação nos próximos meses."

O presidente dos EUA, Donald Trump, deve anunciar na quarta-feira uma proposta abrangente de tarifas no que ele chamou de "Dia da Liberação", depois de implementar taxas sobre alumínio, aço e automóveis, além de aumentar as tarifas sobre todos os produtos da China.

Ainda assim, os fabricantes da zona do euro permaneceram otimistas com relação ao próximo ano. O índice de produção futura caiu apenas ligeiramente de 60,1 para 59,9, mantendo-se acima de sua média de longo prazo.

(Reportagem de Jonathan Cable)