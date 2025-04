Explosão de gasoduto causa incêndio de grandes proporções na Malásia

Um vazamento em um gasoduto causou hoje uma explosão e um grande incêndio perto de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Mais de 100 pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

Gasoduto é de propriedade da estatal Petronas. Autoridades disseram que o vazamento se estende por aproximadamente 500 metros. A válvula do gasoduto afetado foi fechada, segundo os bombeiros.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas, sendo que cerca de 60 foram hospitalizadas. 50 casas foram afetadas pelo incêndio. Não há registro de mortos.

Acidente interrompeu o Eid, celebração islâmica que comemora o fim do Ramadã. "Quando acordei, vi o fogo se alastrando, com um som extraordinário. Parecia que um motor a jato estava ao meu lado", relatou Nizam Mohamad Asnizam, que mora a 100 metros do local do incêndio, à AFP.

Um centro de assistência temporária foi montado em uma mesquita próxima ao local do incêndio. O governo estadual alertou para que as pessoas fiquem longe da área afetada enquanto ocorrem os trabalhos de investigação e resgate das vítimas.

