Ibovespa abre sem viés definido em meio à expectativa acerca de tarifas dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria sem um viés claro nesta terça-feira, após duas quedas seguidas, em meio à ausência de tendência também no exterior, enquanto agentes financeiros aguardam anúncio de tarifas comercias prometido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para a quarta-feira.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava decréscimo de 0,04%, a 130.207,84 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, tinha variação negativa de 0,13%.

(Por Paula Arend Laier)