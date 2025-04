Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de abril de 2025

O mês de abril de 2025 tem dois feriados marcados em datas próximas. Durante a Semana Santa (que será de 13 a 20 de abril), o dia 18 é a Sexta-Feira da Paixão. Considerada feriado pelo Ministério da Gestão e Inovação, a data é celebrada por cristãos do mundo todo e foi explicada nesta matéria da Radioagência Nacional de 2016.

O outro feriado de abril de 2025 será um dia depois das celebrações da Páscoa: é o Dia de Tiradentes, em 21 de abril. A data é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, um dos principais nomes da Inconfidência Mineira, movimento contra a Coroa Portuguesa no século XVIII. A história de Tiradentes, que foi enforcado em 21 de abril de 1792 e se tornou um símbolo da luta pela liberdade no Brasil, foi contada em 2019 pelo Na Trilha da História.

Para além do "feriadão" do terceiro fim de semana do mês, abril tem outras datas que remetem a questões importantes na sociedade. O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Inserido no chamado Abril Azul (campanha mundial voltada para a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista), a data foi instituída na ONU em 2007 e foi tema de um especial da Agência Brasil e Radioagência Nacional no ano passado.

O dia 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas. Criada em 1943 como Dia do Índio e rebatizada em 2022, a data reforça a luta dos povos originários por seus direitos, preservação de suas terras e reconhecimento da sua importância na formação do Brasil e foi tema de reportagens na Agência Brasil e Radioagência Nacional em 2023.

O mês de abril também nos ajuda a alimentar a memória de diversas figuras históricas no Brasil e no mundo. No dia 2, a morte de Karol Wojty?a, o papa João Paulo II, completa 20 anos. O falecimento pôs fim a uma era de 27 anos na Igreja Católica e suscitou a realização do conclave que escolheu Bento XVI como o novo Papa. Em 2014, João Paulo II foi canonizado pelo Vaticano (episódio contado pelo História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2021).

No dia 10 de abril, completam-se 40 anos da morte da poetisa e contista Cora Coralina. Considerada uma das maiores escritoras do Brasil, ela teve a biografia contada no De Lá Pra Cá em 2009.

Outra morte impactante também completa 40 anos em abril. É a do então presidente eleito do Brasil Tancredo Neves. Primeiro governante eleito no pós-Ditadura, ele morreu em 21 de abril de 1985. A morte gerou grande comoção nacional e fez com que José Sarney tomasse posse como presidente do país. O episódio foi contado em 2015 pelo Repórter Brasil.

Abril ainda reserva a memória de dois eventos históricos. No dia 21, completam-se 65 anos da inauguração de Brasília. O nascimento da nova capital, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para modernizar a administração pública e integrar o país, foi contada pelo Repórter Brasil em 2023.

No dia 30 de abril, o fim da Guerra do Vietnã completa 50 anos. Em 2019, o Na Trilha da História, da Rádio Nacional lembrou um pouco dos horrores da guerra.

Abril de 2025

1

Nascimento do compositor e violonista mineiro Claudionor Cruz (115 anos) - nas décadas de 1940 e 1950º artista foi um dos mais requisitados para gravações e apresentações em rádios. Nessa época, atuou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Municipal, no Rio de Janeiro. Atuou ainda nas TVs Rio e Educativa, no Rio de Janeiro e Excelsior e Cultura, de São Paulo Governo cívico militar brasileiro promove expurgo político conhecido como o Massacre de Manguinhos (55 anos) - o regime militar cassa, por dez anos, os direitos políticos de dez renomados cientistas, vinculados ao Instituto Oswaldo Cruz há mais de 30 anos. Os decretos (AI-5 e AI-10) também incluíram a aposentadoria compulsória e impediam esses cientistas de trabalhar em qualquer instituição que recebesse ajuda do governo federal Dia da Mentira Abril Azul - Mês em referência ao Autismo

2

Nascimento do escritor e poeta dinarmaquês de histórias infantis Hans Christian Andersen (220 anos) - escreveu peças de teatro, canções patrióticas, contos, histórias e, principalmente, contos de fadas, pelos quais é mundialmente conhecido Morte do Papa polonês Karol Józef Wojty?a, o João Paulo II (20 anos) - chefe da Igreja Católica entre 16 de outubro de 1978 até o dia do seu falecimento Nascimento do líder espírita mineiro Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier (115 anos) Nascimento da cantora fluminense Dalva de Andrade (90 anos) Dia Mundial de Conscientização do Autismo - comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139 de 18 de dezembro de 2007 Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil - data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen

3

Morte da cantora estadunidense de jazz Sarah Vaughan (35 anos) - descrita por Scott Yanow como "uma das vozes mais maravilhosas do século 20". No final da década de 1970, Sarah gravou discos no Brasil para as extintas gravadoras RCA e Philips, acompanhada de grandes ícones da música brasileira de projeção mundial como Wilson Simonal, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Hélio Delmiro, dentre outros Lançamento do primeiro modelo do iPad pela Apple (15 anos)

4

JK propõe a mudança da Capital para o interior durante discurso em Jataí-GO (70 anos) Fundação do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) (190 anos) - uma instituição de ensino público secundário estadual que tem como precursora a "Escola Normal de Niterói", primeira instituição pública do gênero nas Américas

5

Nascimento do músico, compositor e violonista fluminense Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga (135 anos) - compôs "Pelo Telefone", o primeiro samba gravado no Brasil e no mundo. Embora poucas fontes indiquem o ano de "1889" como o de seu nascimento, a data amplamente adotada, como na presente lista, é 05/04/1890 Morte do bicheiro paulista Natalino José do Nascimento, o Natal da Portela (50 anos) - muito conhecido por sua atuação na escola de samba Portela Inauguração da Escola Normal da Cortem, atual Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) (145 anos) Primeira transmissão do programa "Teatro Sérgio Viotti", na Rádio MEC (55 anos)

6

"Arrastão", composta por Edu Lobo e Vinicius de Moraes e interpretada por Elis Regina, vence o I Festival de Música Popular Brasileira (60 anos) Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/67/296 de 18 de setembro de 2013

7

Nascimento da cantora de jazz estadunidense Billie Holiday (110 anos) Morte do goleiro paulista Moacir Barbosa (25 anos) - considerado um dos maiores goleiros de sua época, Barbosa é mais lembrado por sua participação na derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1950, contra o Uruguai Dia do Jornalista Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ser observada a partir de 1950

8

Morte do bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinski (75 anos) - conhecido por revolucionar o balé no século XX. A ele é atribuído o início da dança moderna Dia Nacional do Sistema Braille Dia Mundial da Luta Contra o Câncer Dia Internacional dos Ciganos Aniversário de Cuiabá (MT) (306 anos)

9

Nascimento do cantor e compositor fluminense Roberto Silva (105 anos) - na década de 1940, realizou suas primeiras gravações, e foi do elenco das rádios Nacional e Tupi. Nesta última ficou conhecido como "príncipe do samba", e suas interpretações são características pelo estilo sincopado e levemente dolente que encontrou para cantar samba, inspirado em dois ídolos anteriores, Cyro Monteiro e Orlando Silva Início do programa "Falando de música", da Rádio MEC (72 anos)

10

Morte da poetisa e contista goiana Cora Coralina (40 anos) - considerada uma das maiores escritoras brasileiras O músico britânico Paul McCartney anuncia publicamente sua saída da banda "The Beatles" (55 anos)

11

Nascimento do músico, cantor e compositor paulista José Eduardo França Pontes, o Dudu França (75 anos) Dia Mundial da Doença de Parkinson

12

Morte da cantora fluminense Helena Costa, a Heleninha Costa (20 anos) - em 1946, a convite de César Ladeira, transferiu-se para a Rádio Nacional, participando do programa "Música do coração" e dos melhores musicais noturnos da emissora Lançamento do filme "O Vagabundo", de Charles Chaplin (110 anos) Fundação da Associação Ferroviária de Esportes, conhecida como Ferroviária, na cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo (75 anos) Acidente aéreo do voo Transbrasil 303 em Florianópolis-SC (45 anos) - após o acidente, a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Infraero desenvolvem e implementam tecnologias de controle de voos mais seguras no Brasil

13

Morte do clarinetista, saxofonista e compositor mineiro Abel Ferreira (45 anos) - entrou para a Rádio Nacional em 1949, apresentando-se como líder da "Turma do Sereno". Em 2011, foi lançado pelo selo Descobertas, em convênio com o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA) a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em quatro CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin, na Rádio MEC em 1974 e 1975 Fundação do Museu Metropollitan, em Nova Iorque (155 anos) Dia do Hino Nacional Brasileiro Dia do Beijo Reinauguração do Museu do Relógio Dimas de Melo Pimenta (20 anos) Aniversário de Fortaleza-CE (299 anos)

14

Morte do poeta, dramaturgo e teórico russo Vladimir Vladimirovitch Maiakovski (95 anos) - também chamado de "o poeta da Revolução", frequentemente citado como um dos maiores poetas do século XX, ao lado de Ezra Pound e T.S. Eliot, bem como "o maior poeta do futurismo" Nascimento da cantora mineira Carminha Mascarenhas (95 anos) - integrou o grupo "As Eternas Cantoras do Rádio", ao lado de outras como Ellen de Lima, Carmélia Alves e Violeta Cavancanti Charles Miller promove o primeiro jogo de futebol no Brasil (130 anos) Dia Mundial do Café

15

Morte do filósofo, escritor e crítico francês Jean Paul Sartre (45 anos) Morte da atriz sueca Greta Garbo (35 anos) Nascimento do cantor fluminense Gilberto Alves (110 anos) - em 1948, passou a atuar na Rádio Nacional Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci Dia Nacional do Desarmamento Infantil Dia Nacional da Conservação do Solo

16

Dia Mundial da Voz

17

Morte do jornalista, editor, autor, filantropo, político, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata e inventor estadunidense Benjamin Franklin (235 anos) Nascimento da pianista baiana Cristina Ortiz (75 anos) Dia Mundial da Hemofilia Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius Estreia do programa "Quadrante", na Rádio MEC (64 anos)

18

Nascimento do compositor fluminense Sidney Miller (80 anos) Morte do físico teórico alemão Albert Einstein (70 anos) Nascimento do cantor, compositor e instrumentista paulista Pedro Camargo Mariano (50 anos) Morte do padre católico, professor de música, maestro, multi-instrumentista e compositor fluminense José Maurício Nunes Garcia (195 anos) Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato

19

O cardeal Joseph Ratzinger foi eleito para o mais alto cargo da Igreja Católica, nomeado como Papa Bento XVI (20 anos) Dia dos Povos Indígenas Dia do Exército Brasileiro Início do programa "Alô Dayse", da Rádio Nacional RJ (54 anos)

20

Nascimento do médico francês Philippe Pinel (280 anos) - considerado por muitos o pai da psiquiatria Nascimento da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (110 anos) Morte do cantor paulista Cândido Botelho (70 anos) - em 1936, fez parte da delegação paulista que compareceu à inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No mesmo ano, gravou a embolada "Passarinho verde", de motivo popular e a modinha "Viola quebrada", de Mário de Andrade. Transferiu-se para o Rio, em 1937, atuando na Rádio Nacional e Rádio Jornal do Brasil, apresentando-se diariamente no programa "A hora do Brasil" e no teatro Morte do cantor, compositor e humorista mineiro Joaquim Silvério de Castro Barbosa (50 anos) - em 1936, participou com Dircinha Batista e Jorge Murad na Rádio Nacional do programa Palmolive, que alcançou muito sucesso Brasil participa de sua primeira Olimpíada, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, em Antuérpia na Bélgica (105 anos) Dia do Disco de Vinil - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira Fundação da primeira rádio Brasileira, a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC (102 anos)

21

Morte do escritor e humorista estadunidense Mark Twain (115 anos) Nascimento do ator, roteirista e cineasta paulista Anselmo Duarte (105 anos) - recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes pelo filme "O Pagador de Promessas" Morte do político mineiro Tancredo Neves (40 anos) Nascimento da atriz paulista Ana Lúcia Torre (80 anos) Morte do compositor, instrumentista, cantor, produtor musical e arquiteto fluminense Maurício Tapajós (30 anos) Inauguração de Brasília como nova capital do Brasil (65 anos) Show de Paul McCartney no Maracanã (35 anos) - primeira apresentação do artista britânico no Brasil Dia de Tiradentes Inauguração do Museu Histórico de Brasília (65 anos) - primeiro museu da nova capital. Integra o Centro Cultural Três Poderes A Penitenciária do Estado de São Paulo, posteriormente conhecido como Carandiru, é inaugurada pelo governador de São Paulo Altino Arantes no bairro do Carandiru, zona norte da cidade (105 anos)

22

Morte do maestro, trompetista, compositor e arranjador mineiro Napoleão Tavares (60 anos) Morte do maestro, compositor e acadêmico paraibano José de Lima Siqueira (40 anos) Chegada dos portugueses ao Brasil. Denominado pela História oficial como Descobrimento, em bibliografias mais recentes é denominado Invasão Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada em 1970 como o "Dia da Terra" ou "Earth Day" nos Estados Unidos da América, quando o senador norte-americano Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta, tendo recebido a adesão de vários países após 1990 e sendo ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU

23

Nascimento do baterista fluminense Antônio de Souza, o Milton Banana (90 anos) - um dos principais da Bossa Nova. Em 1959 participou da gravação de "Chega de Saudade", considerado o primeiro álbum da bossa nova, por João Gilberto. Tocou outras vezes com Tom e João, participando do show do Carnegie Hall em Nova York, em 1962. Também participou do histórico disco Getz/Gilberto, em 1963, considerado um dos principais responsáveis pela internacionalização do gênero. Formou o Milton Banana Trio, que gravou mais de 20 discos, e era original por ser comandado por um baterista, algo incomum na época Nascimento do ator, cantor, compositor, escritor e jornalista goiano Leonardo "Leo" Jaime (65 anos) Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral - nesta data, no ano de 1616, morreu o escritor inglês William Shakespeare, um dos maiores autores da literatura universal Dia Mundial dos Escoteiros Dia Nacional do Choro Dia Nacional da Educação para Surdos Grande Prêmio Juscelino Kubitschek (GP JK) (65 anos) - A corrida aconteceu na festa de inauguração de Brasília num circuito improvisado no Eixão Sul. Na véspera, os competidores do GP haviam participado de um jantar oferecido por JK no Hotel Brasília Palace, em que Juan Manuel Fangio era o convidado de honra. Fangio entregou o troféu ao vencedor: Jean Louis de Lacerda. A entrega da taça ocorreu em uma cerimônia nos estúdios da Rádio Nacional. Jean Louis venceu com uma Ferrari Testa Rossa Dia de São Jorge - feriado estadual, é um dia de festas populares, tais como feijoadas, queima de fogos, entre outras comemorações O Rio de Janeiro assume o título de Capital Mundial do Livro, concedido pela UNESCO

24

Morte do flaustista, compositor e professor fluminense Paulo Augusto Duque Estrada Meyer (120 anos) Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais - Libras Dia Nacional da Família na Escola

25

Nascimento da escritora e novelista mineira Janete Clair (100 anos) - maior autora popular da história da televisão do Brasil, escreveu radionovelas para a Rádio Nacional do RJ no início de sua carreira Nascimento do ator, produtor, roteirista e cineasta estadunidense Al Pacino (85 anos) Morte da atriz e dançarina estadunidense Ginger Rogers (30 anos) Nascimento do compositor, pianista, regente e ator fluminense Custódio Mesquita de Pinheiro (115 anos) Dia Mundial da Malária - comemoração internacional que foi oficializada em maio 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da OMS

26

Nascimento do produtor e compositor italiano Giovanni Giorgio Moroder (85 anos) - inovou a chamada disco music, com o massivo uso de sintetizadores, no final dos anos 70, abrindo caminho para o que mais tarde se tornou a Dance Music eletrônica Celebração da primeira missa no Brasil, por Henrique de Coimbra, frade e bispo português (525 anos) Publicação póstuma do clássico "O Processo", de Franz Kafka (100 anos)

27

Morte do violonista e compositor fluminense Raphael Rabello (30 anos) - considerado um dos maiores violonistas do Brasil Dia Mundial do Design Gráfico Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung - celebrado no último sábado do mês de abril Dia Nacional da Empregada Doméstica - data lembra luta por direitos da categoria

28

Morte do político italiano Benito Mussolini (80 anos) Nascimento do médico cientista, imunologista e pesquisador biomédico mineiro Vital Brazil Mineiro da Campanha (160 anos) - mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picada de escorpião Nascimento da cantora fluminense de MPB, música clássica, jazz e bossa nova Ithamara Koorax (60 anos) Morte do ator e diretor paulista Antônio Abujamra (10 anos) O Brasil instituiu o cartão-postal pelo Decreto nº 7695, de 28 de abril de 1880, proposto pelo Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conselheiro Manuel Buarque de Macedo (145 anos) Interrompimento do método de enterro por empilhamento por conta do elevado número de mortos pelo novo coronavírus em Manaus-AM (05 anos) - a prática foi interrompida em meio a protestos das famílias em relação às valas Dia Mundial da Educação - comemoração de brasileiros, que está relacionada com a data do fim da "Cúpula Mundial da Educação" que foi realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade senegalesa de Dakar, com a participação de 180 países, quando foi assumido um compromisso de não poupar esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta, e com a "Semana Mundial de Ação pela Educação" ou "Global Action Week for Education", que tem sido celebrada na última semana de abril e a partir da iniciativa da "Campanha Global pela Educação" Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho Dia Nacional da Caatinga

29

Morte do diretor e produtor de cinema britânico Alfred Hitchcock (45 anos) Nascimento do compositor fluminense Paulo Barbosa (125 anos) Início da Coluna Prestes (100 anos) - considerada a maior marcha militar do mundo, o movimento organizado por tenentistas percorreu o Brasil entre 1925 e 1927, combatendo as tropas dos governos de Artur Bernardes e Washington Luís, durante a Primeira República Dia Internacional da Dança - a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, a simplificação na execução dos passos e a sutileza nos movimentos

30