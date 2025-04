Governo Trump diz que homem foi deportado para El Salvador "por engano"

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump deportou erroneamente um homem que supostamente seria membro de uma gangue em Maryland a El Salvador como parte de seus voos de deportação de 15 de março, apesar da decisão de um juiz proibindo sua remoção, de acordo com um documento judicial na segunda-feira.

Os advogados do homem, Kilmer Abrego-Garcia, em um documento separado, disseram que ele não é membro da gangue MS-13 e exigiram seu retorno imediato aos Estados Unidos.

No documento de segunda-feira, um funcionário do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) disse que Abrego-Garcia estava em um terceiro voo de deportação de pessoas sob a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 "por engano", apesar de uma decisão judicial de 2019 que lhe concedeu proteção.

"Por erro administrativo, Abrego-Garcia foi removido dos Estados Unidos para El Salvador. Isso foi um descuido, e a remoção foi realizada de boa fé com base na existência de uma ordem final de remoção e na suposta participação de Abrego-Garcia na MS-13", diz o documento.

O governo Trump invocou a lei do século 18 para deportar venezuelanos e salvadorenhos que alega serem membros de gangues violentas como parte de sua ampla repressão à imigração.

Os representantes de alguns deportados negaram qualquer vínculo com gangues, e os tribunais bloquearam temporariamente o uso da lei em meio a contestações legais.

Os advogados de Abrego-Garcia, em um documento de 28 de março, pediram ao Tribunal Distrital Federal em Maryland que ordenasse seu retorno aos Estados Unidos e suspendesse o financiamento dos EUA para sua detenção em uma megaprisão em El Salvador, que eles chamaram de "notória câmara de tortura".

"Quando o governo deixa de lado as leis e as ordens dos tribunais, incluindo os tribunais administrativos, o poder do Estado consiste apenas na capacidade de cometer violência", escreveram eles, observando que o governo dos EUA poderia ter tomado outras medidas para contestar a decisão de 2019.

O ICE disse que estava ciente da ordem judicial anterior que bloqueava a remoção de Abrego-Garcia e que ele foi preso em 12 de março por seu suposto papel na MS-13 e transferido para a área de preparação para os voos de deportação.

Ele não estava no manifesto inicial do voo de 15 de março, mas foi designado para o voo como "substituto alternativo", pois outras pessoas foram removidas do voo por vários motivos, acrescentou.

(Reportagem de Susan Heavey)