'Não posso viver sem': gel de banho Bioderma promete salvar pele ressecada

O gel de banho Atoderm, da Bioderma, é recomendado para limpeza diária da pele e promete combater o ressecamento da pele.

O produto tem feito sucesso entre consumidores, e o Guia de Compras UOL foi atrás das informações para entender por que o produto caiu no gosto do público. A seguir, apresentamos o que o fabricante diz, além de prós e contras indicados por quem o comprou.

O que a Bioderma diz sobre esse gel de banho?

Indicado para higiene diária

Previne o ressecamento da pele, aumentando a proteção e deixando um toque suave

Respeita o equilíbrio da derme

Fácil enxágue e com espuma cremosa

Sem sabão e com perfume delicado

O que diz quem o comprou?

São mais de 7.400 avaliações feitas por consumidores do produto apenas na Amazon. Separamos algumas delas a seguir.

Eu compro o gel de banho a cada dois meses, porque não posso viver sem ele. Minha pele precisa. Eu tenho dermatite atópica, então é essencial usar esse gel de banho para minha sobrevivência. Indico muito! Sara

É um sabonete maravilhoso e a espuma é suave. Sinto que limpa a pele sem agredir. O produto é de excelente qualidade. Vieira

Esse sabonete é maravilhoso. Bom para quem sofre com dermatite. Serve para usar no rosto e corpo, mesmo se a pele for oleosa.

Rebeca

Pontos de atenção

Apesar dos comentários positivos sobre esse gel de banho, alguns consumidores não ficaram satisfeitos com a fragrância e outros registraram que o produto foi entregue com avarias.

O produto é muito bom e foi recomendado por uma dermatologista. O perfume é agradável e o toque muito confortável. Fica a ressalva para a entrega, pois o produto chegou com vazamento. Poderia ser melhor acondicionado para o transporte. Thainá

O produto veio com avaria na tampa. Precisei substituir a tampa para utilizar o produto da maneira adequada. Angélica

Não gostei da fragrância. Deu alergia nas minhas filhas. O óleo de banho Atoderm é muito melhor. Priscila Tobias

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.