Eduardo Bolsonaro não desviou R$ 600 milhões da Lei Rouanet para empresa

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tenha desviado R$ 600 milhões via Lei Rouanet para uma empresa que ele abriu nos Estados Unidos.

O que diz o post

Uma imagem de Eduardo Bolsonaro ao lado de seu sócio André Porciúncula é compartilhada nas redes sociais com o seguinte texto: "Eduardo Bolsonaro e André Porciúncula desfalcam R$ 600 milhões da Lei Rouanet e abrem empresa nos EUA".

Por que é falso

Reportagem sobre empresa de Eduardo Bolsonaro não diz que ele captou recursos via Lei Rouanet. No dia 21 de março, o colunista do UOL Jamil Chade publicou uma reportagem com o título "Eduardo Bolsonaro teve empresa holding nos EUA em endereço de residência". No texto, é citado que a empresa "Braz Global Holding", com sede no Texas, tinha como sócios Eduardo Bolsonaro, André Porciúncula Esteves e Paulo Generoso. A empresa foi aberta em março de 2023 e encerrada em abril de 2024.

R$ 600 milhões da Lei Rouanet. A menção da reportagem a este valor acontece ao citar que Porciúncula ocupou cargo responsável por administrar os recurso da lei, e que o incentivo teve incremento durante a gestão do sócio de Eduardo Bolsonaro. "Numa postagem nas redes sociais, o deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) destacou como, durante a gestão da Lei Rouanet pelo sócio de Eduardo, o valor de captação saltou R$ 600 milhões", afirma a reportagem do UOL.

Aumento foi entre 2020 e 2021. Em 2020, foram captados R$ 1,5 bilhão via Lei Rouanet. Em 2021, o valor subiu para R$ 2,1 bilhões, um aumento de R$ 639 milhões (confira aqui).

Sem evidência de captação de recursos. Em consulta ao portal Salic (aqui), do Ministério da Cultura, não é possível encontrar registros de que a empresa de Eduardo Bolsonaro tenha sido proponente de algum projeto cultural. Ao UOL Confere, a pasta confirmou que não há registros do deputado ou da empresa dele como proponentes ou investidores.

Porciúncula foi secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura no governo Bolsonaro. A área era responsável por avaliar e aprovar a captação de recursos de projetos culturais pela Lei Rouanet. Durante uma convenção pró-armas, ele chegou a prometer mais de R$ 1 bilhão em recursos via Rouanet para conteúdos em defesa do armamento. O ex-PM ocupou o cargo entre setembro de 2020 e março de 2022 (aqui), quando saiu para se candidatar a deputado federal pela Bahia e ficou com uma vaga de suplente (aqui).

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo enganoso registrava mais de mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica e AFP.

Entenda a Lei Rouanet

Renúncia fiscal. Criada em 1991, no governo Fernando Collor, a Lei Rouanet concede incentivos fiscais a pessoas físicas e empresas privadas patrocinadoras de produtos ou serviços na área da Cultura.

A aprovação de um projeto pelo Ministério da Cultura, no entanto, não garante nem a captação, nem a execução —que ficam a cargo dos próprios produtores. A captação é feita por renúncia fiscal. Ou seja, há uma reorganização do imposto: o que seria pago aos cofres públicos, passa a ser direcionado a produções artísticas.

O Ministério da Cultura aprova a captação do recurso, mas são os proponentes que devem buscar as fontes que desejam financiar seus projetos, em troca de deduções no Imposto de Renda. Um dos requisitos para a aprovação de um projeto é a necessidade de apresentar uma contrapartida social.

Deduções no Imposto de Renda. Na Lei Rouanet, as empresas podem deduzir do Imposto de Renda os valores da doação ou do patrocínio a projetos culturais de acordo com a seguinte regra: para pessoa física, o limite é de 6% do imposto devido. Já para pessoa jurídica, o limite é de 4% do imposto devido (leia aqui).

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news