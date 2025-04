Ex-líderes mundiais pedem que UE mantenha sua linha sobre o clima

Por Virginia Furness

LONDRES (Reuters) - Um grupo de ex-líderes mundiais está pedindo que a Europa continue promovendo sua agenda verde, mesmo que guerras comerciais e gastos com defesa desviem a atenção das questões climáticas, disse à Reuters a ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, nesta terça-feira.

O grupo The Elders, criado pelo ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, deve se reunir com a UE e a Otan no final deste mês, em meio a movimentos para diluir as regras de divulgação climática corporativa em resposta a preocupações com a competitividade.

Presidente da Irlanda de 1990 a 1997,Robinson disse estar preocupada com os planos, mas avalia que o bloco tem a oportunidade de assumir a liderança dos Estados Unidos no mercado em rápido crescimento de tecnologia limpa e na política climática de forma mais ampla.

"A crise de uma retirada federal nos Estados Unidos de tudo o que tem a ver com clima e ciência é uma oportunidade para a União Europeia, o Reino Unido e, francamente, o resto do mundo", disse ela.

"É muito importante que a Europa se atenha a seus princípios, se atenha à sua política industrial verde e não renegue nada."

O mercado global de tecnologias limpas, como a tecnologia solar fotovoltaica e as turbinas eólicas, pode crescer de US$700 bilhões em 2023 para mais de US$2 trilhões em 2035, valor próximo ao do mercado mundial de petróleo bruto, segundo a Agência Internacional de Energia.

Robinson alertou Bruxelas para não deixar que a guerra da Rússia na Ucrânia, as guerras comerciais e a retórica anticlimática liderada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ditem o pensamento de longo prazo sobre as questões climáticas. Ela acrescentou que muitas empresas do bloco estão dispostas e aptas a apoiar a transição verde.

Aliada à ex-primeira ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland e ao ativista internacional de direitos humanos Denis Mukwege, Robinson também vai pedir a Bruxelas que desempenhe um papel de liderança no combate às maiores ameaças do mundo e incentivar a UE a apresentar um plano de ação climática oportuno e ambicioso.

Criados em 2007, os Elders defendem a paz, a justiça, os direitos humanos e um planeta sustentável. O grupo inclui como membros o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark.

(Reportagem de Virginia Furness em Londres)