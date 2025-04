Feita refém, ela tomou 7 tiros, e tudo foi transmitido em live: 'Só rezava'

Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP)

A estudante Letícia Moura dos Santos Silveira, 18, ainda se recupera dos traumas físicos e psicológicos após ser feita refém por um homem que invadiu a loja em que ela trabalhava, no centro de Vitória da Conquista (BA).

O caso aconteceu no dia 19 de dezembro de 2024 e foi transmitido em uma live para cerca de 30 mil pessoas.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

'Achava que ia morrer ali'

Letícia conta que, por volta de 12h, se preparava para ir almoçar quando um homem armado invadiu a galeria em que o estabelecimento comercial fica localizado.

Ao ouvir o tumulto, ela correu para o segundo andar da loja de celulares em que trabalhava. O local, pequeno e que servia como uma espécie de depósito, foi o esconderijo dela e de mais quatro pessoas, incluindo o gerente da loja.

Esse homem armado, entrou na galeria e correu para a nossa loja. Ele subiu a escada que dava na porta do local em que estávamos. Meu gerente tentou impedi-lo de entrar, entrando em luta corporal, mas não conseguiu. O gerente correu, descendo as escadas e ao invés de o homem ir atrás dele, ele veio para onde nós estávamos.

Letícia Moura dos Santos Silveira

Letícia, outra funcionária e uma cliente estavam no local e foram feitas reféns pelo homem. A estudante recorda que ele estava muito agressivo, falava palavrões e atirou diversas vezes em direção a ela e às outras mulheres.

Sete disparos atingiram Letícia, sendo no braço, nas duas pernas e no tórax. As outras mulheres também foram baleadas. Por diversos momentos, devido à dor, Letícia conta que perdeu a consciência.

Foi um desespero muito grande, eu sentia muita dor e achava que iria morrer ali, com aquele homem fazendo a gente refém. Eu só rezava.

Letícia Moura dos Santos Silveira

'Começou uma live'

Homem fez Leticia e outras mulheres reféns; ação foi transmitida ao vivo Imagem: Reprodução/Instagram

Foram pouco mais de 4 horas sendo feita refém, segundo Letícia. A polícia, que cercava o local, não conseguia ver a situação das vítimas e tentava negociar para que o homem se entregasse e liberasse as reféns para serem socorridas.

Uma live foi aberta nas redes sociais para que houvesse a negociação. A transmissão ao vivo foi feita pelo celular de uma das vítimas e mais de 30 mil pessoas acompanharam.

Nela, o homem solicitava que familiares fossem chamados e dizia temer pela sua vida. Ele também mostrava as reféns baleadas, incluindo Letícia.

Letícia Moura dos Santos Silveira, de 18 anos, foi atingida por tiros no braço Imagem: Arquivo Pessoal

"A polícia pediu para ele mostrar como nós estávamos, foi quando começou a live. No começo, percebíamos que o homem estava muito alterado, parecia estar sob o efeito de drogas, mas com o passar das horas ele foi retomando a consciência e passou a temer pela vida dele", conta.

'Não consigo voltar à loja'

Após o homem se entregar, Letícia e as outras duas vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade. A estudante precisou passar por cinco cirurgias e ficou treze dias internada, sendo três deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Letícia ainda não voltou a trabalhar e se recupera das sequelas físicas e emocionais que o sequestro deixou. Atualmente ela faz sessões de fisioterapia para retomar os movimentos do braço.

Por muito tempo eu tive medo de sair de casa e ir para a rua. Qualquer barulho eu me assustava muito. É um trauma muito grande que venho trabalhando. Mas na loja em que tudo aconteceu eu não consigo voltar.

Letícia Moura dos Santos Silveira

Prisão

Ao se entregar após quatro horas fazendo as vítimas reféns, o suspeito foi preso e ficou calado durante o depoimento. Não se sabe o que motivou a ação.

Ele segue detido e aguarda julgamento. Ele responderá por cárcere privado, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.