'Dores vieram da tristeza': ela teve fibromialgia após descobrir traição

Sônia Maria Borges de Oli, 73, sentiu as primeiras dores da fibromialgia em 1986, quando estava grávida do sétimo filho e descobriu uma traição de seu companheiro. Mãe de seis crianças pequenas, um bebê recém-nascido e casada com um homem alcoólatra, ela acredita que a tristeza e as decepções foram gatilhos para a doença —o que realmente pode ter relação. Confira a história dela:

"Estava grávida do meu sétimo filho quando soube que meu marido me traía com uma amiga. Ela era minha aluna de tricô e tapeçaria, aula que eu dava em casa. Nesse mesmo dia, sofri uma queda e bati a barriga no chão. Pedi socorro para meu marido, mas ele disse que não ia me ajudar. Tivemos uma discussão, ele me xingou, entrei em pânico e chorei muito.

Em meio a essa situação, comecei a sentir contrações, fui para o hospital sozinha e dei à luz meu sétimo filho. Meu marido não foi nos visitar nos cinco dias em que ficamos internados. Passei muito mal e tive pressão alta após o parto.

Fiquei muito triste, decepcionada e abalada com o que aconteceu. Eu me senti um lixo, é como se eu tivesse sido enterrada viva. Meu marido foi o único homem que tive em toda a minha vida, começamos a namorar quando eu estava com 13 anos e nos casamos quando fiz 15. Com o tempo a relação ficou ruim, continuamos morando juntos, mas dormíamos em quartos separados.

Quando descobri a traição, eu tinha 35 anos, seis filhos pequenos e um bebê recém-nascido. Comecei a sentir muitas dores no corpo, nas juntas, fraqueza, enjoos e vômitos. Tinha dificuldades para dormir, vivia cansada, sentia desânimo e falta de disposição. Não tinha forças para pegar o meu bebê no colo.

As dores eram incapacitantes, doía até debaixo das unhas, tinha dias que eu não conseguia sair da cama.

Nesses momentos de crise, eu orientava a minha filha mais velha e ela me ajudava. Cuidava dos irmãos, trocava a fralda e dava banho no bebê, cozinhava. Meu marido não ajudava em nada, se tornou alcoólatra e dizia que as minhas dores eram frescura.

Dores pioravam quando esfriava ou quando brigava com meu marido

Imagem: Arquivo pessoal

Fui ao pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE), passei com a equipe de reumatologista e fui diagnosticada com fibromialgia. Comecei a fazer o tratamento com medicamentos, infiltrações e acupuntura. Também tomava chá bem quente para tentar aliviar as dores.

A doença tinha altos e baixos, mas eu percebia que ela piorava quando esfriava ou quando eu passava por situações de muita ansiedade e estresse. Era difícil controlar os sintomas porque eu e meu marido brigávamos com frequência. Não havia diálogo. Ele bebia, me xingava e batia em mim e nas crianças.

Uma vez a médica explicou que a fibromialgia pode se manifestar se a pessoa passar por uma situação de muito estresse. Tenho certeza que a minha veio da tristeza, da decepção e de tudo o que passei e sempre guardei 'dentro de mim'.

Em 2023, meu marido sofreu uma queda após beber, teve traumatismo craniano e ficou cinco meses internado. Apesar de tudo, cuidei dele e fiquei ao seu lado até o final. Ele nunca me pediu perdão, mas eu o perdoei para que ele pudesse ir embora em paz. Ele faleceu aos 81 anos. Fomos casados por 55 anos.

Desde que meu marido faleceu, minha vida tem sido mais leve e tranquila. Hoje em dia tenho liberdade para sair, para fazer as coisas que gosto, para passear, visitar as minhas amigas, ficar com os meus netos. A doença está controlada, continuo fazendo o tratamento de fibromialgia e espero melhorar a cada dia.

Para as pessoas que passaram por alguma decepção como eu, meu conselho é não levar a tristeza para dentro do coração e da alma como eu fiz. Procure ajuda e busque uma solução.

Entenda a relação entre estresse e fibromialgia

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por uma dor musculoesquelética crônica e generalizada, que geralmente se manifesta nas costas, quadris, braços, pernas, juntas, pescoço e ombros. O quadro também é frequentemente acompanhado por fadiga, distúrbios do sono, disfunção cognitiva e alterações de humor.

A origem da doença não é completamente compreendida, mas acredita-se que ela ocorre quando há uma disfunção nos circuitos neurais que afeta a percepção e processamento da dor. Fatores genéticos, hormonais, imunológicos e ambientais (estresse) podem contribuir para o desenvolvimento da condição.

O estresse físico ou emocional pode atuar como um gatilho para o início dos sintomas de fibromialgia em algumas pessoas, explica a reumatologista especializada em dor crônica Danielle Resegue, preceptora da residência médica no HSPE. Isso pode estar relacionado à forma como o estresse afeta o sistema nervoso central, exacerbando a sensibilização à dor.

"O desenvolvimento da fibromialgia pode ocorrer após eventos traumáticos, pois o estresse intenso está ligado a alterações na produção dos neurotransmissores serotonina e endorfina, relacionados ao bem-estar físico e mental", explica a médica do Hospital do Servidor Público Estadual de SP.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é clínico e baseado na presença de dor generalizada por pelo menos três meses, associada a outros sintomas como fadiga e distúrbios do sono. Pode haver uma associação com outras doenças como depressão e osteoartrite. As alterações hormonais da tireoide devem ser excluídas.

O tratamento é multimodal, com uma combinação de terapias farmacológicas (antidepressivos e anticonvulsionantes) e não farmacológicas (atividade física, alimentação equilibrada e terapia cognitivo-comportamental).

Também podem ser utilizadas técnicas de acupuntura, em que são inseridas agulhas em pontos específicos do corpo, o que pode ajudar na modulação de neurotransmissores e nas alterações de sistema nervoso central, aliviando incômodos.

Outra opção é a infiltração de medicamentos, que está associada à presença da síndrome de dor miofascial ou à presença da contratura muscular. O método consiste em aplicar com o uso de injeção medicamento em áreas específicas, a fim de suavizar e relaxar a musculatura.

Atualmente, não há cura para a fibromialgia, mas muitos indivíduos conseguem gerenciar seus sintomas e manter uma boa qualidade de vida com um tratamento adequado e elaborado a partir das características individuais de cada paciente.