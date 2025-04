Dólar sobe ante real e outras moedas emergentes antes de tarifas dos EUA

O dólar opera em alta leve no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 1, alinhado à valorização da divisa americana no exterior. O ajuste reflete a cautela dos investidores em relação às tarifas recíprocas que os EUA devem impor a partir da quarta-feira, 2, a importações procedentes de vários países, incluindo o Brasil.

Traders repercutem nas redes sociais relatos de que o presidente americano Donald Trump deverá anunciar novas tarifas recíprocas na tarde de quarta-feira e que existem propostas de aplicar 20% de tarifas na maior parte das importações americanas, segundo o Washington Post. Até agora, as sobretaxas adotadas tem sido de 25% ao aço e alumínio e também prometidas sobre carros importados pelos americanos, também com anúncio previsto ainda para esta semana.

Na segunda, 31, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as tarifas comerciais serão mútuas e sugeriu "seremos mais gentis; relativamente mais lenientes". Ele afirmou estar preocupado de que as tarifas possam aproximar aliados da China. Em resposta, China, Japão e Coreia do Sul anunciaram uma reação conjunta. Trump reiterou também seu desejo de aplicar uma dedução fiscal nos juros de compra de veículos fabricados nos EUA.

No radar do mercado de juros está ainda o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de sessão solene na Câmara em homenagem aos 60 anos do BC. Na agenda dos EUA, tem os PMI industriais (10h45 e 11h), relatório do mercado de trabalho Jolts (11h) e os investimentos em construção (11h).

O presidente do BRB, Paulo Costa, afirmou que os CDBs do banco Master serão honrados nas condições que foram emitidos.

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC), possível socorrista na venda de ativos do Banco Master, deve registrar aumento na liquidez para R$ 114 bilhões e no patrimônio para cerca de R$ 140 bilhões até o fim de 2024.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,44% no fim de março, após alta de 1,18% em fevereiro. Em 12 meses até março, o índice acumula alta de 4,38%.