Deu vontade de ir ao banheiro depois do café? Entenda por que

Você já tomou seu cafezinho hoje? A bebida é a segunda mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café). Além disso, somos o segundo país que mais consome café no mundo.

Além de ser uma paixão nacional, o café traz vários benefícios para a saúde, já que contém antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam o corpo e até podem prevenir doenças. Mas ele pode gerar um efeito indesejado para alguns: há quem sinta vontade de fazer cocô depois de tomar uma xícara.

Isso acontece porque a bebida ajuda a liberar um hormônio que estimula o intestino grosso a realizar os movimentos gástricos. O consumo do café aumenta as contrações do intestino, que empurram os resíduos para fora do organismo.

Além disso, a cafeína faz com que o organismo produza mais ácidos biliares. Beber café pode fazer com que a vesícula libere a bile no intestino, o que solta o intestino e aumenta a vontade de ir ao banheiro.

Segundo um estudo da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, o café ainda aumenta a acidez do estômago, e esse excesso poderia acelerar o trânsito intestinal. Esse efeito acontece tanto com o café normal quanto com o descafeinado. Ou seja, mesmo sem cafeína, a bebida ainda pode ajudar o intestino a trabalhar.

Por ser antibacteriano, o café ainda pode contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal, auxiliando o bom funcionamento do intestino.

No entanto, não é recomendado usar o café como remédio para a constipação intestinal, que é algo sério. Ela deve ser tratada com uma dieta rica em fibras e ingestão adequada de água. Se tiver dificuldade de evacuar, busque um médico.

Como consumir o café

Imagem: Boy_Anupong/Getty Images

A maneira mais saborosa e saudável de obter os benefícios do café é moendo os grãos imediatamente antes do consumo. E para aproveitar os benefícios da bebida, o ideal é que seja sem açúcar ou adoçante.

Os métodos de preparo também influenciam nos benefícios. Dois elementos químicos dos grãos do café, o cafestol e o caveol, elevam os níveis de colesterol no sangue e podem ser ativados de acordo com a forma de preparação da bebida. Veja, a seguir, as formas mais tradicionais e as diferenças para o organismo.

Coado: o pó é colocado em um filtro de papel ou pano na hora de preparar. Depois, joga-se água quente por cima. Dessa forma, retêm-se as substâncias que podem elevar o colesterol ruim.

Expresso: a pressão da água vai a 90° C e o café ganha um maior teor de compostos bioativos e antioxidantes. Mas por não ser coado, não impede os itens que elevam o colesterol.

Instantâneo: a forma mais prática de preparar o café, mas pode apresentar um sabor diferente ao coado ou espresso. Costuma trazer mais cafeína e antioxidantes.

É bom não exagerar: o ideal é consumir até 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de cinco xícaras pequenas de café coado. Doses elevadas podem induzir efeitos negativos como taquicardia, palpitações, insônias, gastrite, ansiedade, refluxo gastroesofágico, tremores, dores de cabeça e náuseas.

*Com informações de reportagens publicadas em 20/09/2018 e 25/05/2019.