Demissões em massa de Trump na área de saúde incluem equipe que supervisiona resposta à gripe aviária, diz fonte

Por Leah Douglas e Tom Polansek

(Reuters) - O governo Trump demitiu funcionários que estavam trabalhando na resposta à gripe aviária da Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) como parte das demissões em massa no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação.

As demissões em massa desta terça-feira, das quais muitos funcionários tomaram conhecimento quando tentaram entrar nos prédios de escritórios e tiveram o acesso negado, fazem parte do esforço da administração para reduzir o tamanho do governo federal.

O secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., disse que demitirá 10.000 pessoas em todas as agências do Departamento de Saúde.

Entre os demitidos nesta terça-feira estavam a liderança e a equipe administrativa do Centro de Medicina Veterinária da FDA, de acordo com a fonte, que não sabia o número exato de funcionários demitidos.

A FDA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um funcionário do Centro de Medicina Veterinária disse que quase todo o pessoal administrativo foi demitido, juntamente com o pessoal das equipes de políticas, jurídica e de comunicações externas.

A Rede de Investigação e Resposta do Laboratório Veterinário do centro testa alimentos para animais de estimação para detectar a gripe aviária. A FDA emitiu recalls de alimentos crus para pets depois de detectar a contaminação por gripe aviária que estava ligada à morte de gatos domésticos.

Embora a equipe da rede de laboratórios não tenha sido cortada, o corte da liderança e da equipe administrativa levará a uma paralisação nas suas operações, disse a primeira fonte.

Kristy Pabilonia, diretora executiva de diagnósticos clínicos do Sistema de Saúde Veterinária da Universidade Estadual do Colorado, disse que confiava no centro para receber relatórios de infecções de gatos que poderiam estar ligadas a alimentos para animais de estimação.

"Isso me mantém acordada à noite pensando na possibilidade de não ter a quem recorrer", disse ela.

É provável que os cortes também atrapalhem significativamente os esforços em andamento para desenvolver uma infraestrutura de testes de gripe aviária para queijo artesanal de leite cru envelhecido, disse Keith Poulsen, veterinário e diretor do Laboratório de Diagnóstico Veterinário de Wisconsin, que esteve envolvido no esforço.

As autoridades federais de saúde têm alertado contra o consumo de leite cru, que pode conter uma série de patógenos, devido ao surto de gripe aviária. Cerca de mil rebanhos de gado leiteiro dos EUA foram infectados com o vírus no ano passado. Kennedy tem sido um defensor do leite cru.

Coordenar os testes de gripe aviária por meio da rede nacional de laboratórios é fundamental para rastrear e gerenciar a disseminação do vírus, disse Poulsen.

"Você corta a cabeça da liderança e agora temos que reinventar a roda", disse ele.

A gripe aviária já matou cerca de 170 milhões de galinhas, perus e outras aves em um surto contínuo que começou em 2022 e elevou os preços dos ovos a níveis nunca vistos antes. Os preços caíram um pouco nas últimas semanas em meio a uma calmaria nos novos surtos e no aumento das importações.