Filho é condenado após matar mãe por seguro de vida de R$ 6 mi na Austrália

Um homem foi condenado por fazer apólices de seguro de vida que somavam US$ 1,15 milhão (cerca de R$ 6,56 milhões na cotação atual) para a mãe e depois matá-la para receber o dinheiro na Austrália. Ele deverá cumprir ao menos 25 anos de prisão antes de ter direito à liberdade condicional.

O que aconteceu

Andre Zachary Rebelo foi considerado culpado pelo assassinato de sua mãe, Colleen Rebelo, de 58 anos, em 2020. O júri decidiu por condená-lo após um julgamento que durou sete semanas na Suprema Corte de Perth no ano passado. Porém, a sentença do corretor de criptomoedas foi anunciada nesta terça-feira (1º), data em que ele completa 29 anos, segundo o site News.com.au.

Homem negou ter matado a mãe. Ele, porém, se declarou culpado de quatro acusações de tentativa de fraude contra uma seguradora, revelando ter falsificado documentos para conseguir o dinheiro das apólices. O homem foi detido em novembro de 2022.

Juiz afirmou que o crime foi uma "traição máxima" do filho com a mãe, que se esforçou para criar os quatro filhos. "Foi a traição da pessoa que te trouxe a este mundo, seus filhos e seu neto", disse o juiz Bruno Fiannaca, acrescentando que o assassino não é uma pessoa confiável.

Magistrado ainda ressaltou que informações compartilhadas no julgamento mostram que Andre se dedicou para fazer as apólices do seguro de vida. Fiannaca também afirmou que o crime representava a maior traição à confiança de Colleen e tudo que ela forneceu ao filho.

À justiça, o homem confessou que não informou à polícia que viu a mãe no dia do crime. Ele alegou que a genitora não estava com um "estado de espírito adequado na época", sugerindo que Colleen pode ter tirado a própria vida, ainda argumentando que buscou o seguro rapidamente porque se fosse descoberto que ela teria se suicidado, as apólices seriam anuladas.

Na época do crime, o filho mostrava uma vida glamourosa nas redes sociais com a ex-esposa, uma influenciadora. Eles tinham dívidas de US$ 112 mil quando se relacionavam e, para a promotoria, o crime foi cometido porque o homem queria provar à então companheira que ele poderia contribuir financeiramente na família, informou o ABC (Australian Broadcasting Corporation). O casal teve um filho em fevereiro de 2019.

Antes de matar sua mãe, Andre estava sendo perseguidos por cobradores. Apesar de investir em criptomoedas, o corretor nunca obteve lucro. A então esposa não foi denunciada por relação com o crime.

A persona que você criou ao lado da sua então esposa era mais importante para você do que sua conexão familiar com sua mãe. [Uma das piores consequências do crime é que seu filho] chegará à idade adulta apenas conhecendo seu pai como um presidiário.

Bruno Fiannaca, juiz

O pai de Andre, Antonio, disse após o julgamento que continuava apoiando o filho. "Não sabemos realmente o que aconteceu com a mãe dele. É triste para todas as famílias envolvidas", afirmou, segundo o ABC.

O crime

Colleen foi encontrada morta por outro filho no banheiro de sua casa, que estava com o chuveiro aberto, em 25 de maio de 2020. Inicialmente, os socorristas não trataram o óbito como suspeito. Uma autópsia foi realizada, mas não identificou o que provocou a morte da vítima.

Polícia foi acionada após funcionário da seguradora desconfiar que Andre estava tentando fraudar o seguro de vida da mãe. O homem apresentou à seguradora registros falsos sobre a morte da mãe e o estado de saúde dela, incluindo um relatório de autópsia falso, um relatório do psicólogo da vítima e uma cópia falsificada do testamento.

Durante as apurações, as autoridades descobriram que o filho fez três apólices de seguro de vida. Todos os documentos, feitos na semana anterior à morte de Colleen, estavam em nome da vítima e colocavam Andre como o único beneficiário.

Andre foi apontado como responsável por matar a mãe e arrumar o corpo para parecer que o óbito foi por causas naturais. Não há informações sobre como a vítima foi morta pelo filho. O próprio juiz do caso afirmou que talvez nunca se saiba o que realmente ocorreu no dia do crime e que "a única inferência razoável é que ele pegou sua mãe de surpresa" e usou de violência para matá-la.