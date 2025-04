PP confirma filiação de Derrite, aposta do partido para o Senado em 2026

O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, vai deixar o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e se filiar ao PP.

O que aconteceu

Informação foi confirmada hoje pelo presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. A mudança já estava prevista, mas era necessária a autorização do PL, já que a saída de Derrite ocorre fora da janela partidária.

Ciro Nogueira agradeceu Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. "Hoje é dia de muita alegria para mim e para toda a família Progressistas. Derrite vai voltar para a nossa casa. Sou imensamente grato aos amigos Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro pelo ato de grandeza e generosidade ao liberarem o retorno do nosso querido Derrite ao Progressistas", escreveu nas redes sociais.

Ao UOL, Nogueira disse que a filiação de Derrite deve ser oficializada daqui a 30 ou 40 dias. O presidente do PP também afirmou que o plano é lançar o secretário de Segurança ao Senado pelo partido em 2026. Duas cadeiras serão disputadas por São Paulo no ano que vem.

O PL também confirmou a mudança. O partido cogita a candidatura de Eduardo Bolsonaro ao Senado, filho do ex-presidente. Ele se licenciou do cargo de deputado federal para morar nos Estados Unidos e já afirmou que cogita deixar o mandato de forma definitiva.

Ciro Nogueira foi ministro de Jair Bolsonaro e costuma fazer críticas ao governo Lula. No entanto, o PP agora integra o governo do petista, no Ministério dos Esportes, com André Fufuca.