Conab: País colheu 81,4% de área de soja; plantio de milho safrinha atinge 97,9%

São Paulo, 1 - A colheita de soja no Brasil, referente à safra 2024/25, atingia, até o domingo, 30 de março, 81,4% da área plantada. Em relação à semana anterior, quando 76,4% da área havia sido ceifada, o avanço foi de 5 pontos porcentuais. Na comparação com igual período da safra 2023/24, os trabalhos estão 10,4 pontos porcentuais adiantados. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 67,2%, a colheita de soja no País também está 14,2 pontos porcentuais à frente. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.Ainda em relação à soja, os Estados que estão com os trabalhos de colheita mais adiantados são Mato Grosso, com 99% da área colhida; São Paulo, com 97%; Goiás, com 93%, e Paraná e Mato Grosso do Sul, ambos com 90% da área trabalhada.Quanto à semeadura de milho de segunda safra 2024/25, a área plantada atingia, até 97,9%, segundo a Conab. Houve, de uma semana para outra, avanço de 2,3 pontos porcentuais nos trabalhos de campo. Na comparação com igual momento da safra passada, há leve atraso de 0,8 ponto porcentual. Quanto à média dos últimos cinco anos, de 92,5%, os trabalhos estão 5,4 pontos porcentuais adiantados.Entre os nove Estados que cultivam milho de inverno no Brasil, Goiás, Piauí, Tocantins, São Paulo, Maranhão e Mato Grosso já encerraram os trabalhos. O plantio ainda tem de ser concluído em Minas Gerais (que conta com 92% da área trabalhada); Mato Grosso do Sul (92%) e Paraná (96%).A colheita de milho verão 2024/25, por sua vez, alcançava, até este domingo (30), 53,3% da área semeada, avanço de 5,3 pontos porcentuais em comparação com os 48% de área ceifada na semana passada. Em igual momento do ano passado, quando 46,4% da área havia sido colhida, há avanço de 6,9 pontos porcentuais. Na comparação com a média de cinco safras, de 41,1%, também há avanço, no caso, de 12,2 pontos porcentuais. Entre os nove Estados que plantam milho verão, o Paraná está com a colheita mais adiantada, com 92% da área trabalhada. Em seguida, vem São Paulo, com 90%, e Santa Catarina, com 88%.Por fim, o arroz 2024/25 havia sido 52,7% colhido, avanço de 8,4 pontos porcentuais em comparação com a semana passada e de 19,8 pontos porcentuais na comparação com igual período da safra passada. Na média de cinco anos, que é de 30,9%, a colheita, agora, está 21,8 pontos porcentuais acelerados. Entre os seis Estados produtores do cereal, Santa Catarina já colheu 86% da área, seguido de Goiás, com 65%; Rio Grande do Sul, com 56%, e Tocantins, com 45%.