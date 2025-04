'Superfibra': como tomar psyllium pode ajudar a emagrecer

O psyllium é uma fibra natural com muitos benefícios para a saúde, como regular o funcionamento do intestino, controlar o açúcar no sangue e o colesterol.

A "superfibra" pode ser uma grande aliada em estratégias de emagrecimento, tanto por regular o funcionamento intestinal quanto por aumentar a saciedade, já que a viscosidade das fibras pode retardar o esvaziamento do estômago.

A dica é consumir meia hora antes das refeições, junto com um copo de água. Nesse tempo, o psyllium forma uma "goma" no estômago, aumentando a sensação de saciedade e ajudando a comer menos —o que reduz a ingestão calórica.

Mas é importante reforçar que nenhum alimento ou suplemento é capaz de promover emagrecimento de maneira isolada, e com o psyllium não é diferente. O que traz a perda de peso é o déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que se gasta. Isso acontece por meio de uma dieta equilibrada, que forneça nutrientes e compostos bioativos em quantidades suficientes, além da adequada ingestão de água, sono regular e prática de atividade física.

O psyllium pode ser encontrado em pó ou cápsula e, segundo o Ministério da Saúde, pode-se tomar de 3 a 30 g entre uma e três vezes ao dia.

O consumo deve ser individualizado, pois tanto o tempo quanto o uso devem ser definidos pelo nutricionista, que leva em consideração uma série de fatores como idade, estilo de vida, ritmo intestinal, alimentação, hidratação, prática de atividade física, entre outros.

Mas há contraindicação

Embora seja vendido em lojas de produtos naturais e normalmente bem tolerado pelo organismo, há restrições para gestantes, crianças e outros grupos.

O psyllium é contraindicado para crianças menores que 6 anos e pessoas que tenham hipersensibilidade à Plantago ovata Forssk, problemas de trato gastrointestinal ou dificuldade de controlar o diabetes.

É necessário atenção às interações com medicamentos que também tenham efeitos laxantes. Sendo assim, é recomendado que os medicamentos sejam consumidos de 30 a 120 minutos antes ou após o consumo de psyllium.

Por tudo isso, o consumo deve ser orientado por um especialista que considere as condições de cada pessoa.

*Com informações de reportagem publicada em 23/01/2025