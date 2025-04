Comissão do Senado aprova criação de critérios para reciprocidade a imposições comerciais

BRASÍLIA (Reuters) - Uma comissão do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que estabelece critérios para a reação do Brasil a barreiras e imposições comerciais de países ou blocos econômicos, como é o caso do tarifaço a que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem imposto a setores e produtos globalmente e que também já atingiu o país.

O texto é de autoria do senador oposicionista Zequinha Marinho (PL-PA) e contou com apoio tanto de senadores da base e da oposição ao passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em regime terminativo. Isto é, se não houver recurso para apreciá-lo em plenário, seguirá diretamente à Câmara dos Deputados.

A proposta estabelece medidas de resposta a decisões unilaterais de outros países que impactem negativamente a competitividade brasileira.

(Reportagem de Ricardo Brito)