Chuvas fortes provocam enchentes nas ilhas gregas de Paros e Mykonos

As ilhas de Paros e Mykonos, pontos de atração turística na Grécia, foram atingidas por fortes pancadas de chuva que causaram enchentes repentinas na noite de segunda-feira (31). As autoridades locais alertaram que os temporais irão continuar nesta terça-feira (1º).

O prefeito de Paros, Costas Bizas, declarou que um rio transbordou na vila de pescadores de Naoussa, inundando lojas e casas e arrastando quase 40 veículos. Nenhuma vítima foi relatada, mas a agência de proteção civil alertou que os moradores de Paros e Mykonos devem ficar em casa.

Nesta terça-feira, as chuvas fortes devem atingir as ilhas de Quios, Samos e Icaria, a leste do mar Egeu, próximas da Turquia. Segundo o serviço nacional de meteorologia, a chuva acompanhada de ventos de até 74 km/h representa um "perigo" aos habitantes e deve continuar durante o dia.

As escolas foram fechadas como medida de precaução nas ilhas de Paros e Mykonos, no arquipélago das Cíclades, assim como em Rodes, Cós, Calímnos, Simi e Tilos, que pertencem ao arquipélago da região do Dodecaneso, próximas da costa sudoeste da Turquia.

A ocorrência de chuvas fortes durante o inverno, que vai de dezembro a março, é frequente na Grécia. Esse período é marcado por chuvas constantes e temperaturas mais baixas, variando entre 4ºC e 18ºC na capital, Atenas. No entanto, à medida que o ano avança para a primavera e o verão, as chuvas tendem a diminuir, com o clima se tornando mais seco e quente.

Assim como em outras regiões do mundo, a Grécia tem registrado fenômenos meteorológicos extremos. Nos últimos anos, o aumento das temperaturas durante o verão causou uma série de incêndios florestais.

(Com AFP)