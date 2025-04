Chinesa Xiaomi promete cooperar com investigação sobre acidente fatal com carro elétrico

HONG KONG (Reuters) - O fundador da fabricante chinesa de veículos elétricos Xiaomi, Lei Jun, disse nesta terça-feira que estava "de coração pesado" depois que três pessoas morreram em um acidente envolvendo um dos SU7s da empresa, acrescentando que cooperaria totalmente com a investigação policial.

O acontecimento de 29 de março marca o primeiro grande acidente envolvendo o sedã SU7, que a Xiaomi lançou em março do ano passado e que desde dezembro supera o Model 3, da Tesla, em vendas mensais.

Em uma declaração feita em sua conta no Weibo, nove horas após uma resposta anterior da empresa ao acidente, Lei Jun disse que "neste momento, sinto que não devo esperar mais, devo me levantar e prometer em nome da Xiaomi: não importa o que aconteça, a Xiaomi não fugirá".

Ele prometeu que a empresa faria o melhor para "responder às preocupações das famílias e da sociedade".

Uma divulgação feita pela empresa nesta terça-feira disse que as informações iniciais mostraram que o carro, antes do acidente, estava no modo de direção inteligente assistida Navigate on Autopilot e se movia a 116 km/h.

Em um resumo dos dados enviados à polícia local, publicados em uma conta da empresa no Weibo, a Xiaomi disse que o sistema de piloto automático emitiu um alerta de risco de obstáculos à frente.

Um motorista dentro do carro assumiu o controle e tentou diminuir a velocidade, mas colidiu com um poste de cimento a uma velocidade de 97 km/h.

O jornal chinês Economic Observer relatou anteriormente que a polícia de trânsito local havia informado ao pai de uma das vítimas que o carro havia pegado fogo após bater no poste de cimento. Além disso, a chave do carro não havia destrancado a porta.

As ações da Xiaomi, que subiram 34,8% no acumulado do ano, fecharam em queda de 5,5%, com desempenho inferior ao ganho de 0,2% do índice Hang Seng Tech.

Em um comunicado separado emitido nesta terça-feira, a Xiaomi disse que sua versão padrão SU7 tem alerta de colisão e frenagem de emergência, mas atualmente não responde a obstáculos como cones, pedras e animais.

Também confirmou um incêndio após o acidente. "Não há nenhuma conclusão precisa atualmente sobre se a porta do carro conseguiu ser aberta no momento do acidente", disse a Xiaomi, acrescentando que não tem acesso ao carro neste momento.

A empresa tem duas versões de sistemas de direção inteligente em seus EVs SU7. A Xiaomi disse que o carro envolvido no acidente era uma versão padrão do SU7, que tem tecnologia de direção inteligente menos avançada.

(Reportagem de Farah Master em Hong Kong, Zoey Zhang em Xangai e Qiaoyi Li em Pequim)