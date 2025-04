China lança exercícios militares em torno de Taiwan e chama presidente da ilha de "parasita"

Por Joe Cash e Yimou Lee e Ben Blanchard

PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - A China realizou exercícios militares nas costas norte, sul e leste de Taiwan nESTa terça-feira, como um "aviso severo" contra o separatismo e chamou o presidente taiwanês, Lai Ching-te, de "parasita", enquanto Taiwan enviava navios de guerra para responder à aproximação da Marinha chinesa em seu litoral.

Os exercícios, que a China não nomeou formalmente, diferentemente dos jogos de guerra do ano passado, estão ocorrendo após um aumento na retórica chinesa contra Lai e seguem os passos da visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, à Ásia, durante a qual ele criticou repetidamente Pequim.

As Forças Armadas da China enviaram navios, aeronaves e artilharia para praticar o bloqueio da ilha, ataques a alvos terrestres e marítimos e interceptação aérea para "testar a coordenação das forças em combate", disse o Comando do Teatro Oriental de Pequim em um comunicado.

Em maio passado, três dias após a posse de Lai, as forças chinesas realizaram jogos de guerra para simular a tomada do controle total das áreas a oeste da chamada primeira cadeia de ilhas e realizaram exercícios de mísseis com fogo real.

A China considera Taiwan, governada democraticamente, como parte de seu próprio território e chama Lai de "separatista". Em um vídeo que acompanha seu anúncio, o Comando do Teatro Oriental o chamou de "parasita" em inglês e o retratou como um inseto verde segurado por pauzinhos sobre uma Taiwan em chamas.

O governo de Taiwan condenou os exercícios, com o gabinete presidencial dizendo que a China foi "amplamente reconhecida pela comunidade internacional como um causador de problemas" e que o governo tem a confiança e a capacidade de se defender.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania de Pequim, dizendo que somente o povo da ilha pode decidir seu futuro.

Duas autoridades graduadas de Taiwan disseram à Reuters que mais de 10 navios militares chineses se aproximaram da zona contígua de 24 milhas náuticas (44 km) de Taiwan e que Taiwan enviou seus próprios navios de guerra para responder.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que não havia detectado nenhum fogo real por parte dos militares chineses, mas que pelo menos 71 aeronaves militares chinesas e 13 navios da Marinha estavam envolvidos. Ele acrescentou que não sabia quando os exercícios terminariam.

O porta-voz do ministério, Sun Li-fang, disse que as Forças Armadas de Taiwan elevaram seu nível de prontidão para garantir que a China não "transforme os exercícios em combate" e "lance um ataque repentino contra nós".

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que os exercícios "são ações legítimas e necessárias para defender a soberania nacional e salvaguardar a unidade nacional".

"A reunificação da China é uma tendência imparável -- ela acontecerá e deve acontecer", disse Guo Jiakun, porta-voz, em uma coletiva de imprensa regular na terça-feira.

O mercado de ações de Taiwan ignorou o aumento das tensões, com o índice de referência fechando em alta de 2,8% nesta terça-feira.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que o grupo de porta-aviões Shandong da China entrou na área de resposta da ilha na segunda-feira, acrescentando que despachou aeronaves e navios militares e ativou sistemas de mísseis terrestres em resposta.

Os exercícios foram realizados depois que Hegseth deixou a região após visitas ao Japão e às Filipinas, onde criticou a China e disse que o Japão era "indispensável" para enfrentar a agressão chinesa.

(Reportagem de Joe Cash, em Pequim; Yimou Lee e Ben Blanchard, em Taipé; Reportagem adicional de Liz Lee e Ethan Wang, em Pequim)