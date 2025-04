'Canetada' até no shopping: você não está livre da multa em local fechado

Muita gente desrespeita as vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência em estacionamentos privados de uso coletivo, como shoppings, supermercados e academias, por acreditar que elas não são fiscalizadas. Mas esses locais podem, sim, receber a visita da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e quem estiver parado em local inadequado pode ser multado.

Apesar de o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) ser uma Lei federal, cuja competência de fiscalização é dos órgãos de trânsito, suas normas também são válidas para espaços privados, como condomínios, shoppings e estacionamentos.

Por isso, não se assuste se for multado ao parar em uma vaga de idoso ou pessoa com deficiência nesses locais.

Marco Fabrício Vieira, advogado membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran, explica que, desde 2015, o CTB passou a considerar como vias terrestres sujeitas às normas de trânsito as ruas e as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, como shoppings, supermercados, estádios e hospitais.

O especialista esclarece que os órgãos e as entidades de trânsito ficaram limitados a fiscalizar somente as infrações referentes ao uso de vagas especiais de idosos e pessoas com deficiência (PCD).

Isso quer dizer que, se alguém estacionar indevidamente em uma vaga especial, a administração do estabelecimento pode acionar um órgão de trânsito para que o veículo seja multado. Mas o próprio shopping não tem o poder de multar o condutor.

Vieira destaca que o uso indevido de vagas reservadas para idosos e PCD é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47.

"Não se tratando desses casos, compete exclusivamente ao condomínio, ao proprietário do imóvel ou ao seu responsável adotar medidas necessárias para coibir os abusos ao direito de propriedade. O estacionamento em áreas privadas não caracteriza infração de trânsito passível de fiscalização", explica.

Também é importante lembrar que não basta ser idoso ou ter uma deficiência física para utilizar essas vagas, é obrigatório o uso da credencial do beneficiário para o estacionamento em vaga reservada.

A credencial deve ser emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do município de domicílio e terá validade em todo o território nacional. A Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), mediante autorização do município, pode expedir a credencial de estacionamento em formato digital no portal de serviços, devendo ser impressa pelo usuário.

Veículo pode ser guinchado no shopping?

Vieira afirma que, embora haja previsão legal de medida administrativa de remoção, na prática, em razão da dificuldade de ingressar com guincho nesses locais, o veículo geralmente não é removido, apenas autuado pela infração.

A Lei que instituiu o Estatuto do Idoso estabelece que 5% das vagas de estacionamento sejam destinadas às pessoas idosas. Já a Lei que trata da acessibilidade de pessoas com deficiência determina a reserva de 2% das vagas de estacionamento a esse público.

Segundo Marco Vieira, a responsabilidade para instalação de sinalização nas áreas internas é do próprio estabelecimento, conforme Resolução Contran (Conselho Nacional de Trânsito) 965/22.

"Trata-se de investimento em área privada. Assim, da mesma forma que o estabelecimento providencia outras sinalizações obrigatórias, como de brigada de incêndio e outras, deve providenciar a sinalização de trânsito interna, obedecendo o padrão previsto na legislação do Contran. Do contrário, a fiscalização torna-se inviável pelo órgão de trânsito."

Multas até no mercado

No início de fevereiro, uma operação da CET pegou de surpresa clientes do supermercado Sonda, na Avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo. Agentes autuaram motoristas que ocupavam vagas prioritárias sem o devido cartão de identificação. A ação, que passou por outros 12 estabelecimentos na capital, resultou em 92 multas.

O caso viralizou e dividiu opiniões. Enquanto alguns motoristas se disseram surpresos e irritados, outros aplaudiram a fiscalização. Nas redes sociais, muitos defenderam que esse tipo de operação seja intensificado, já que o desrespeito a vagas prioritárias é frequente.

Desde 2017, a CET está autorizada a fiscalizar e autuar quem estaciona de forma irregular em vagas prioritárias dentro de estabelecimentos privados de uso coletivo. Porém, muita gente ainda desconhece essa regra.

Em janeiro de 2025, segundo dados da própria companhia, os agentes da CET realizaram 1.018 autuações em 168 estabelecimentos diferentes da cidade. Isso significa que, em média, 33 multas foram aplicadas por dia.

Como funciona a fiscalização

A CET realiza operações programadas e também age por meio de denúncias. Qualquer pessoa pode acionar a fiscalização pelo telefone 156 da Prefeitura de São Paulo.

Para ter direito ao benefício, idosos e pessoas com deficiência devem obter a credencial de estacionamento e deixá-la visível no painel do carro.

Como solicitar a credencial

Quem precisa da credencial pode solicitá-la pelos canais oficiais da Prefeitura de São Paulo:

Endereço eletrônico do Portal SP156, para solicitação do Cartão do Idoso:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3316

Solicitação de cartão de estacionamento para PcD:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3314

Os cartões podem ser solicitados, ainda, presencialmente nas unidades do Descomplica SP, ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).