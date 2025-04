Caiado diz ser contra federação do União com PP: 'Seria tiro no pé dos dois partidos'

O governador de Goiás e pré-candidato a Presidência da República em 2026 Ronaldo Caiado criticou a ideia de federação do partido do qual faz parte, o União Brasil, com o PP. A junção das duas legendas já foi aprovada pela Executiva Nacional do PP no dia 18 de março.

"Acredito que forçar essa federação seria um tiro no pé dos dois partidos. O União Brasil e o PP são partidos grandes, consolidados na maioria dos estados, e fazer essa junção agora não é algo simples. Em cada estado existe uma realidade distinta e vejo que a resistência a essa proposta está muito grande no União Brasil", reclama Ronaldo Caiado.

Ele aponta ainda dificuldades não superadas em seu partido, criado com a fusão de duas outras legendas

"Até hoje não conseguimos superar alguns rachas regionais fruto da fusão do DEM com o PSL, que ocorreu em 2022. Acho que essa discussão com o PP não deve ser feita por agora."

Diferentemente da fusão que criou o União Brasil, uma federação da sigla com o PP não extinguiria nenhuma das duas legendas. Contudo, os dois partidos precisariam atuar de forma unificada em todo o país, como se fossem uma só legenda nas eleições, por exemplo. Assim, as duas siglas estariam juntas nas mesmas chapas nas disputas de 2026.

Caiado diz ser pré-candidato a presidente pelo União Brasil, embora pese contra ele hoje uma decisão de primeira instância que determinou sua inelegibilidade. Apesar disso, tanto seu partido como o PP são assediados com frequência pelo governo federal para que apoiem Lula ou ao menos fiquem neutros em 2026. Ambas as siglas têm ministérios no governo Lula, mas também possuem proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu grupo político.