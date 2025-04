Bologna vence Empoli (3-0) e fica perto da final da Copa da Itália

O Bologna deu um grande passo rumo à final da Copa da Itália, ao vencer por 3 a 0 na visita ao Empoli, pela partida de ida das semifinais, disputada nesta terça-feira (1º).

O time 'rossoblu' abriu o placar por meio de Riccardo Orsolini (23') e já vencia por 2 a 0 com 30 minutos de jogo graças a Thijs Dallinga (29'). A classificação ficou ainda mais próxima no início do segundo tempo graças ao segundo gol de Dallinga na noite (52').

A equipe comandada por Vincenzo Italiano venceu seis dos últimos sete jogos do Campeonato Italiano, o que o coloca na 4ª posição da tabela, que classificando para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O Bologna disputou a final da 'Coppa Italia' pela última vez no distante ano de 1974, quando conquistou seu segundo título da competição.

A outra semifinal será entre os dois gigantes milaneses na quarta-feira: o Milan, 9º colocado do campeonato italiano, só tem a Copa da Itália para ter esperança de disputar uma competição europeia na próxima temporada, enquanto a Inter, líder da Serie A, sonha com uma tríplice coroa, já que vai enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Os jogos de volta das semifinais serão disputados nos dias 23 e 24 de abril, com a final marcada para 14 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.

