Autor de ataque com faca em Amsterdã agiu com 'intenção terrorista', diz Promotoria

A Promotoria holandesa indicou, nesta terça-feira (1º), que suspeita que o ucraniano que esfaqueou cinco pessoas no centro de Amsterdã na semana passada agiu com "intenção terrorista".

O ataque com faca na última quinta-feira causou pânico nas ruas da capital dos Países Baixos, onde um helicóptero de assistência médica pousou na emblemática Praça Dam para atender as vítimas.

O homem de 30 anos, natural de Donetsk, no leste da Ucrânia, permanecerá detido por pelo menos mais duas semanas sob suspeita de "cinco acusações de tentativa de assassinato ou homicídio com intenção terrorista", disseram os promotores em um comunicado.

O autor do ataque, que carregava várias facas, esfaqueou pessoas aparentemente de forma aleatória nas ruas ao redor da Praça Dam antes que um britânico, que permaneceu anônimo, o dominasse.

As vítimas foram uma mulher de 67 anos e um homem de 69 anos, ambos dos Estados Unidos, um polonês de 26 anos, uma belga de 73 anos e uma jovem de 19 anos de Amsterdã.

Quatro das vítimas permanecem hospitalizadas, mas estão em condições estáveis, segundo a Promotoria.

O agressor foi ferido na perna e transferido para a ala médica de uma unidade de detenção em Haia, onde agora está sendo mantido em confinamento solitário.

Até o momento, ele não disse às autoridades as motivações do ataque, embora a imprensa local tenha dito que ele confessou as facadas.

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, agradeceu o "ato heroico" do turista britânico, que provavelmente evitou que mais pessoas fossem atacadas.

