Atividade industrial da China acelera em março com aumento das exportações, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu no ritmo mais rápido em quatro meses em março, impulsionada por uma demanda mais forte e pedidos de exportação robustos, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira, embora a escalada da guerra comercial com os Estados Unidos afete as perspectivas.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do Caixin/S&P Global para a indústria da China subiu para 51,2 em março, de 50,8 no mês anterior, superando as expectativas dos analistas de 51,1. A marca de 50 separa crescimento de contração.

A recuperação ficou em linha com o PMI oficial divulgado na segunda-feira, que mostrou que a atividade industrial cresceu pela taxa mais rápida em um ano.

A melhoria de março foi impulsionada pela aceleração do volume de novos pedidos, com as encomendas de exportação aumentando pelo ritmo mais rápido em 11 meses. Analistas atribuem o aumento das exportações, em parte, aos importadores dos EUA que estão estocando produtos chineses antes dos aumentos previstos das tarifas.

As contratações mostraram sinais de melhora, com os fabricantes criando empregos pela primeira vez desde agosto de 2023.

"O mercado de trabalho permaneceu relativamente lento e as pressões deflacionárias persistiram, devido à demanda efetiva insuficiente no país e ao otimismo fraco dos participantes do mercado", disse Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.

A guerra comercial também ameaça minar o ímpeto. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa cumulativa de 20% sobre as importações chinesas desde janeiro e deve anunciar tarifas "recíprocas" adicionais nesta semana.

"Duvidamos que o resto do ano seja muito melhor. O orçamento permite que o apoio fiscal seja elevado ainda mais nos próximos meses. Mas as tarifas dos EUA, que devem aumentar nesta semana, começarão a pesar sobre as exportações em breve", disse Julian Evans-Pritchard, chefe da China Economics, na segunda-feira.

Os custos de insumos caíram pela primeira vez em seis meses, permitindo que as fábricas reduzissem os preços de produção pelo quarto mês consecutivo.

