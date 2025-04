Arsenal vence Fulham no retorno de Saka, mas perde Gabriel Magalhães lesionado

A uma semana de enfrentar o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal venceu o Fulham por 2 a 1 nesta terça-feira (1º), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo que marcou o retorno com gol do atacante Bukayo Saka, mas também a lesão do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Em segundo lugar na tabela, os 'Gunners' diminuem para nove pontos a vantagem do líder Liverpool, que na quarta-feira disputa o clássico com o Everton em Anfield.

Saka, fora da equipe desde dezembro devido a uma lesão na coxa, foi ovacionado no Emirates Stadium quando entrou em campo no segundo tempo para marcar de cabeça o segundo gol do Arsenal (73'), aproveitando uma assistência de Gabriel Martinelli.

No primeiro tempo, o Arsenal abriu o placar com um chute de Mikel Merino (37') que desviou na zaga antes de entrar. O meio-campista espanhol continua atuando como atacante para suprir as ausências de Kai Havertz e Gabriel Jesus.

O Fulham diminuiu nos acréscimos com o brasileiro Rodrigo Muniz (90'+4), ex-Flamengo.

A notícia ruim para o Arsenal foi a lesão muscular logo nos primeiros minutos de Gabriel Magalhães, que agora vira dúvida para o duelo contra o Real Madrid pela Champions.

- Forest mais perto da Champions -

Também nesta terça-feira, o Nottingham Forest venceu o Manchester United por 1 a 1 e ficou mais perto de garantir uma vaga na Champions League, a oito rodadas para o fim do campeonato.

O único gol da partida foi marcado logo aos cinco minutos pelo atacante Anthony Elanga, que arrancou em um contra-ataque, escapou de uma entrada de Alejandro Garnacho e levou a melhor sobre o goleiro André Onana.

Com a vitória, o Forest soma 57 pontos na terceira posição e abre nove de vantagem sobre o Manchester City, primeiro time fora da zona de classificação para a próxima Champions, que na quarta-feira enfrenta o Leicester.

Por sua vez, o Manchester United amarga sua 13ª derrota e se mantém com 30 pontos na modesta 13ª colocação, com 30 pontos.

No outro jogo disputado nesta terça-feira, o Wolverhampton venceu o West Ham por 1 a 0.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Wolverhampton - West Ham 1 - 0

Arsenal - Fulham 2 - 1

Nottingham - Manchester United 1 - 0

- Quarta-feira:

(15h45) AFC Bournemouth - Ipswich Town

Brighton - Aston Villa

Newcastle - Brentford

Southampton - Crystal Palace

Manchester City - Leicester

(16h00) Liverpool - Everton

- Quinta-feira:

(16h00) Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 29 21 7 1 69 27 42

2. Arsenal 61 30 17 10 3 55 25 30

3. Nottingham 57 30 17 6 7 50 35 15

4. Chelsea 49 29 14 7 8 53 37 16

5. Manchester City 48 29 14 6 9 55 40 15

6. Newcastle 47 28 14 5 9 47 38 9

7. Brighton 47 29 12 11 6 48 42 6

8. Fulham 45 30 12 9 9 44 40 4

9. Aston Villa 45 29 12 9 8 41 45 -4

10. AFC Bournemouth 44 29 12 8 9 48 36 12

11. Brentford 41 29 12 5 12 50 45 5

12. Crystal Palace 39 28 10 9 9 36 33 3

13. Manchester United 37 30 10 7 13 37 41 -4

14. Tottenham 34 29 10 4 15 55 43 12

15. Everton 34 29 7 13 9 32 36 -4

16. West Ham 34 30 9 7 14 33 50 -17

17. Wolverhampton 29 30 8 5 17 41 58 -17

18. Ipswich Town 17 29 3 8 18 28 62 -34

19. Leicester 17 29 4 5 20 25 65 -40

20. Southampton 9 29 2 3 24 21 70 -49

jta/pm/dr/cb/aam

