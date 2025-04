Após chuvas, Enel SP diz que 0,2% dos clientes estão sem energia na manhã desta terça

A distribuidora Enel São Paulo informou que até as 6h da manhã desta terça-feira, 1, restabeleceu a energia para 88% dos imóveis impactados pelas chuvas registradas na segunda-feira, 31, que atingiu parte da Região Metropolitana de São Paulo, em especial, o município de Santo André, no ABC paulista. Com isso, a operação entrou no padrão de normalidade, com atendimento pendente para cerca de 0,2% das unidades consumidoras. "Técnicos da distribuidora atuaram ininterruptamente, inclusive durante a madrugada e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes", informou a empresa, que atende 24 municípios da região, incluindo a capital.