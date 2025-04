Após caso de racismo, STJD pune Inter com perda de 3 mandos de jogos

? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 31, 2025

O caso será investigado pela Delegacia da Intolerância, em Porto Alegre. As imagens após o arremesso de um pedaço de banana em campo foram veiculadas ao vivo pela TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que transmite o Brasileirão Feminino. As cenas mostram a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo os itens lançados no banco de reservas do Sport. Ela relatou o episódio na súmula do jogo.

"Depois do gol de empate da equipe visitante, foi arremessado uma banana e casca de banana em direção ao banco de reservas da equipe do Sport Club do Recife, alegando que as mesmas foram jogadas por parte da torcida do Sport Club Internacional que se encontrava atrás do banco de reservas da equipe visitante", registrou Andressa Hartmann na súmula.

Ainda na noite de segunda (31), a CBF comunicou em nota oficial que enviou documentação à Procuradoria-Geral do STJD pedindo a punição do clube gaúcho, assim como a apuração rigorosa dos fatos.

Nesta terça (1º), o Internacional informou que uma jogadora da categoria Sub 20 feminino teria sido a autora do arremesso de um pedaço de banana no banco de reservas do Sport. O clube manteve o anonimato da atleta e afirmou que ela teve o contrato rescindido. Em nota oficial na noite de segunda (31), o Colorado já havia reiterado "seu repúdio veemente a qualquer ato discriminatório", se prontificando a fazer uma apuração rigorosa.