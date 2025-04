Aeroporto em SC amanhece fechado após avião sair da pista durante pouso

O Aeroporto de Chapecó (SC) amanheceu fechado na manhã de hoje, horas após um avião da Latam Airlines saiu do final da pista durante um pouso ontem.

O que aconteceu

Aeroporto está fechado para pousos e decolagens. A Voe Xap, concessionária do local, informou que está atuando com os órgãos competentes para liberar a pista o mais rápido possível.

Passageiros com voos agendados para hoje serão afetados. Ainda de acordo com a Voe Xap, os clientes devem entrar em contato diretamente com suas companhias aéreas para ter informações sobre as viagens.

Entenda o caso

A aeronave do voo LA3276 ultrapassou o limite da pista durante o pouso. O Airbus havia saído de Guarulhos, em São Paulo, e tinha como destino a cidade de Chapecó.

O avião parou no gramado do aeroporto. Os 107 passageiros e cinco tripulantes foram retirados em segurança e ninguém ficou ferido.

A Latam não informou o modelo da aeronave, identificada como sendo um A319 em imagens de redes sociais e pelo site de rastreamento FlighAware. A empresa também não informou o motivo pelo qual o avião não parou antes do final da pista no aeroporto em Chapecó.

*Com informações da Reuters