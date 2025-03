Trump pode aspirar a um terceiro mandato? Provavelmente não

O presidente americano Donald Trump pode estar considerando um terceiro mandato na Casa Branca, mas a 22ª emenda da Constituição dos Estados Unidos complica muito essa possibilidade.

Trump, de 78 anos, declarou no domingo (30) que não está brincando sobre seu terceiro mandato como presidente e disse à NBC News que existem "métodos" que permitiriam isso.

A maioria dos especialistas discorda. E é difícil prever o que poderia acontecer se tentassem emendar a Constituição, que proíbe um presidente de exercer mais de dois mandatos.

- História -

O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, criou um precedente ao renunciar após dois mandatos, mas o limite foi formalizado mais de 150 anos depois.

Apenas um presidente americano, o democrata Franklin D. Roosevelt, cumpriu mais de dois mandatos na Casa Branca. Ele foi eleito quatro vezes: em 1932, 1936, 1940 e 1944.

Seu quarto mandato terminou prematuramente com sua morte, em 12 de abril de 1945, aos 63 anos.

Outros ex-chefes de Estado, como Ulysses S. Grant e Theodore Roosevelt, aspiraram a um terceiro mandato, mas não conseguiram a indicação nem a reeleição.

Trump é o segundo presidente com um mandato não consecutivo, após vencer em 2016, perder em 2020 e voltar a ganhar em 2024. O primeiro foi Grover Cleveland, que venceu em 1884, perdeu em 1888 e foi vitorioso em 1892.

- 22ª Emenda -

A 22ª emenda, que limita o mandato presidencial, foi aprovada em 1947, dois anos após a morte de Roosevelt, por dois terços da Câmara dos Representantes e dois terços do Senado. Foi ratificada em 1951.

"Nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de duas vezes", diz o texto.

Além disso, proíbe que alguém que atuou como presidente interino por mais de dois anos do mandato não finalizado de seu antecessor seja eleito mais de uma vez.

- "Não estou brincando" -

Durante sua campanha presidencial e desde que assumiu o cargo, Trump tem especulado sobre um terceiro mandato.

"Não estou brincando", declarou no fim de semana. "Muitas pessoas querem que eu faça isso", afirmou o presidente republicano.

A NBC perguntou a Trump sobre um cenário em que o vice-presidente JD Vance concorreria à presidência em 2028 e depois passaria "o bastão" para Trump como seu companheiro de chapa.

"Bem, essa é uma opção. Mas também existem outras", disse Trump, sem entrar em detalhes.

A 12ª emenda também coloca obstáculos. "Nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível para o cargo de presidente será elegível para o de vice-presidente dos Estados Unidos", estabelece.

Em janeiro, o congressista republicano Andy Ogles, do Tennessee, apresentou na Câmara dos Representantes uma resolução que permitiria a um presidente que cumpriu mandatos não consecutivos exercer um terceiro. Mas é improvável que prospere.

Também poderia ser convocada uma convenção constitucional para emendar a Constituição dos Estados Unidos, mas essa hipótese é considerada igualmente improvável.

Com 82 anos e sete meses, Trump já será o presidente mais velho da história ao terminar seu segundo mandato em janeiro de 2029.

O democrata Joe Biden tinha 82 anos e dois meses quando deixou o cargo em janeiro.

Apesar das aparentes dificuldades para superar o limite constitucional de dois mandatos, há quem aposte que ele conseguirá.

De acordo com a casa de apostas estrangeira BetOnline.ag, as chances de Trump conseguir um terceiro mandato em 2028 melhoraram para seis a um, em comparação com os dez a um de antes. Isso o coloca em segundo lugar, atrás de Vance, entre aqueles com chances de vencer as eleições.

