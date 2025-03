Trump Media estreia na NYSE Texas, em vitória antecipada à bolsa texana

(Reuters) - O Trump Media & Technology Group anunciou nesta segunda-feira que se tornou a primeira empresa a ser listada na NYSE Texas, dando um impulso inicial à bolsa enquanto ela se prepara para uma competição feroz no Estado texano.

A empresa, que opera a Truth Social e é de propriedade majoritária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que também listará seus warrants na bolsa do Texas. No entanto, sua listagem principal permanecerá na Nasdaq.

Essa movimentação pode fortalecer a NYSE, de propriedade da Intercontinental Exchange, que nesta segunda-feira se tornou a primeira bolsa a operar no Texas.

O Estado abriga o maior número de empresas listadas na NYSE, a bolsa de Nova York, com um valor de mercado combinado superior a US$3,7 trilhões, e agora está vendo uma competição cada vez maior pela dominação do mercado entre as bolsas de valores.

A NYSE terá que competir com a Nasdaq, que prometeu abrir uma sede regional no Estado no início deste mês, e a Bolsa de Valores do Texas, um empreendimento apoiado por grandes nomes, como BlackRock e Citadel Securities.

A Bolsa de Valores do Texas enviou a documentação em janeiro para operar como uma bolsa nacional de valores mobiliários e está planejando um lançamento em 2026.

"Esta listagem, junto com nossos planos de reincorporação na Flórida, mostra que fazemos parte de um movimento crescente para levar nossos negócios para Estados que valorizam a livre iniciativa e a liberdade pessoal", disse o presidente-executivo do Trump Media, Devin Nunes.

MUDANÇA DE HORIZONTE

A ação do Trump Media é popular em fóruns de negociação de varejo e por vezes experimentou períodos de alta volatilidade no passado, como ocorreu durante as eleições dos EUA em novembro.

Garantir a listagem é uma grande conquista para a NYSE, mas alguns consideram a movimentação "simbólica" -- uma percepção de que a bolsa provavelmente precisará mudar, ao mesmo tempo em que fortalece a liquidez.

Ainda assim, a crescente competição entre as operadoras de bolsa pode fortalecer a ascensão do Estado como um centro financeiro e um concorrente de Nova York.

"O ambiente favorável aos negócios no Texas -- a ausência de todas as questões políticas e um foco mais forte no que os negócios deveriam ser -- coloca o Estado em uma posição realmente única", disse Derek Wilson, cofundador da Dallas Opportunity Partners, uma investidora na Bolsa de Valores do Texas.

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru)