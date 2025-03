Trump diz que tarifas recíprocas atingirão todos os países

Por Andrea Shalal

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que as tarifas recíprocas que ele deve anunciar esta semana incluirão todos os países, não apenas um grupo menor de 10 a 15 países.

Trump prometeu revelar um enorme plano tarifário na quarta-feira, que ele apelidou de "Dia da Libertação". Ele já impôs tarifas sobre alumínio, aço e automóveis, além de taxas maiores sobre todos os produtos da China.

"Começaria com todos os países", disse ele a repórteres a bordo do Air Force One. "Essencialmente todos os países dos quais estamos falando."

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse recentemente à Fox Business que o foco das tarifas estaria em 10 a 15 países com os piores desequilíbrios tarifários, mas não os listou.

Trump vê as tarifas como uma forma de proteger a economia doméstica da competição global injusta e como forma de barganha para termos melhores para os EUA.

Em fevereiro, Trump assinou um memorando que instruía as autoridades comerciais dos EUA a visitarem país por país e elaborarem uma lista de contramedidas personalizadas.

Na semana passada, ele sugeriu que poderia reduzir seus planos recíprocos, talvez em alguns casos impondo tarifas mais baixas do que as cobradas pelos países dos Estados Unidos.

(Reportagem de Andrea Shalal, Jarrett Renshaw e Trevor Hunnicutt)