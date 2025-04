Trump diz que poderia visitar Arábia Saudita no mês que vem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (31) que poderia viajar à Arábia Saudita "no mês que vem", o que seria sua primeira viagem ao exterior desde que retornou à Casa Branca.

"Poderia ser no mês que vem, talvez um pouco mais tarde. Também iremos ao Catar e, possivelmente, para um par de países mais", declarou.

Os Emirados Árabes Unidos "são muito importantes... assim que provavelmente vamos passar" por lá, acrescentou.

As autoridades sauditas haviam acordado "gastar cerca de um bilhão de dólares [...] em nossas empresas americanas, o que para mim significa postos de trabalho", explicou.

As companhias americanas vão fabricar equipamentos para Arábia Saudita e outros lugares do Oriente Médio, especificou o presidente, antes de acrescentar: "E, por isso, acho que vale a pena."

Em janeiro, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, prometeu injetar 600 bilhões de dólares (R$ 3,4 trilhões) em comércio e investimentos americanos.

Não deram detalhes sobre a fonte desses recursos, que representam mais da metade do PIB saudita, ou como se espera que sejam usados.

A primeira visita ao exterior de Trump como presidente em 2017 foi para a Arábia Saudita.

Em seu primeiro mandato, o republicano estabeleceu relações próximas com Riade e espera-se que incentive o país, sede dos lugares mais sagrados do islã, a normalizar os laços com Israel como principal objetivo de política externa.

Nesta segunda, Trump vangloriou-se de uma "relação muito boa com o Oriente Médio".

