Trump diz que condenação de Le Pen na França é algo muito relevante

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que a condenação da líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen e a consequente proibição de concorrer às eleições presidenciais de 2027 é algo muito relevante.

Nesta segunda-feira, um tribunal francês proibiu Le Pen de concorrer às eleições presidenciais de 2027 depois que ela foi condenada por desvio de dinheiro.

"Isso é muito relevante", disse Trump a jornalistas ao ser questionado sobre a condenação.

Ao longo dos anos, defensores dos direitos humanos têm feito comparações entre Le Pen e Trump em relação às suas opiniões anti-imigração e à retórica agressiva contra as minorias.

A decisão do tribunal francês foi um revés para Le Pen, de 56 anos. A líder do partido Reunião Nacional (RN) é uma das figuras mais proeminentes da extrema-direita europeia e está na frente nas pesquisas para as eleições na França em 2027.

"Eu sei tudo sobre isso, e muitas pessoas pensaram que ela não seria condenada por nada", disse Trump.

"Mas ela foi proibida de concorrer por cinco anos, e é a principal candidata. Isso se parece com este país, isso se parece muito com este país", disse Trump, em uma aparente referência a casos legais que ele mesmo enfrentou antes de assumir o cargo.

Trump foi indiciado por encobrir o pagamento a uma estrela pornô por um acordo de silêncio, por tentativas de anular os resultados da eleição de 2020, que ele perdeu, e pela retenção de documentos confidenciais após o término de seu primeiro mandato. Ele foi condenado no caso do dinheiro secreto. Ele nega ter cometido irregularidades em todos os casos, que considera terem motivação política.

As acusações federais contra o republicano foram retiradas após sua vitória nas eleições de 2024.

O Conselho Superior do Judiciário da França expressou em um comunicado nesta segunda-feira sua preocupação com o que chamou de "reações virulentas" provocadas pela decisão, após aliados de Le Pen na França e líderes de extrema-direita dos países europeus a condenarem.

"Ameaças pessoais contra os magistrados encarregados do caso, assim como declarações de líderes políticos sobre os méritos da acusação ou da condenação, especialmente durante as deliberações, não podem ser aceitas em uma sociedade democrática", afirmou, pedindo moderação.

Outros aplaudiram a decisão contra Le Pen, dizendo que a independência do Judiciário e o Estado de Direito devem ser respeitados. Ela foi condenada por apropriação indevida de fundos da União Europeia para beneficiar seu partido.

A proibição de Le Pen de exercer cargos públicos por cinco anos não pode ser suspensa por meio de recurso, embora ela mantenha sua cadeira parlamentar até o final do mandato. Ela também recebeu uma sentença de quatro anos de prisão -- dois anos dos quais suspensos e dois anos a serem cumpridos em prisão domiciliar -- e uma multa de 100.000 euros (US$ 108.200), mas as penas não serão aplicadas até que seus recursos sejam esgotados.

(Reportagem de Jeff Mason)