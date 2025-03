Toyota diz que vai manter suas operações apesar de tarifas dos EUA

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota continuará operando como sempre operou e se concentrará na redução de custos fixos, disse a empresa nesta segunda-feira, sem expressar qualquer intenção de aumentar seus preços em resposta às tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump.

A mídia japonesa reportou nesta segunda-feira que a maior montadora do mundo não planeja elevar os preços dos veículos vendidos nos Estados Unidos por enquanto, mesmo com Trump impondo tarifas de 25% sobre as importações globais de automóveis, que entram em vigor em 3 de abril.

"Enquanto monitoramos de perto os desenvolvimentos das autoridades dos EUA, incluindo tarifas, continuaremos trabalhando para reduzir custos fixos e manter nossas operações atuais por enquanto", disse um porta-voz da Toyota em um comunicado.

Em 2024, os EUA eram o maior mercado global da Toyota, com um volume de 2,3 milhões de veículos.

(Reportagem de Maki Shiraki e Daniel Leussink)