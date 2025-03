Tesla deve mostrar queda de vendas com concorrência mais acirrada e reação a Musk

Por Akash Sriram e Abhirup Roy

(Reuters) - Os investidores da Tesla estão se preparando para uma queda nas vendas da montadora no primeiro trimestre, pressionadas pela reação do público à presença do presidente-executivo Elon Musk no governo de Donald Trump e concorrência mais intensa em um momento em que a linha de produtos da empresa mostra sinais de envelhecimento.

A Tesla deve divulgar vendas e números de produção de primeiro trimestre na quarta-feira. As ações da empresa caíam mais de 7% nesta segunda-feira e acumulam baixa de 35% este ano.

Musk prometeu que a Tesla voltaria a crescer este ano, depois que as vendais anuais da empresa caíram pela primeira vez em 2024. Wall Street estará atenta para ver como se uma versão mais nova do SUV Model Y e incentivos concedidos pela empresa impactaram as vendas da montadora.

A Tesla vem enfrentando uma concorrência crescente, especialmente na China e na Europa, e protestos contra o papel de Musk na supervisão de cortes nos gastos dos EUA. Isso irritou uma base amplamente liberal de compradores da Tesla e os dados mostram que os proprietários de carros da Tesla estão trocando seus veículos em níveis recordes.

"Vimos uma grande deterioração da marca Tesla em todo o mundo", disse Ken Mahoney, presidente-executivo da Mahoney Asset Management, que possui ações da Tesla. "A marca se tornou muito mais politizada do que qualquer marca de empresa pública deveria desejaria ser."

Wall Street espera que a Tesla tenha vendido cerca de 373 mil veículos no período de janeiro a março, de acordo com uma média de 15 estimativas de analistas compilada pela Visible Alpha. Isso representaria uma queda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a empresa vendeu 386.810 veículos.

Mesmo a estimativa média atualizada pode ser muito otimista, de acordo com alguns investidores e analistas.

"Acho que os números ficarão abaixo de 400 mil e, talvez, até 350 mil", disse Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments, acionista da Tesla.

Os analistas do Deutsche Bank esperam que entre 340 mil e 350 mil Teslas tenham sido vendidos no trimestre.

Dados de associações automotivas e estimativas de analistas mostraram quedas acentuadas nas vendas da Tesla nos dois primeiros meses do ano nos EUA, Europa e China.

Além do mal-estar com a economia, que reduziu o apetite das pessoas por compras de alto valor, a demanda por carros da Tesla também foi afetada, pois alguns clientes em potencial esperaram por uma versão atualizada do Model Y, o mais vendido da companhia.

A Tesla começou a vender o Model Y atualizado, que agora vem com luzes dianteiras e traseiras de largura total, uma tela sensível ao toque no banco traseiro e interiores aprimorados, no final do mês passado na China e este mês nos EUA e na Europa.

A Tesla disse anteriormente que lançaria um modelo mais econômico com base nas plataformas existentes este ano, mas não forneceu detalhes.

A demanda pela picape Cybertruck, que foi lançada no final de 2023 após vários atrasos, também foi baixa, com seu design trapezoidal e o preço mais alto do que o prometido mantendo os compradores afastados. Preocupações com a qualidade da picape têm atormentado o montadora, e a Tesla fez um recall de quase todos os Cybertrucks nos EUA este mês para consertar um problema em que um painel externo da carroceria pode se soltar durante a condução do veículo.

TESLA TAKEDOWN

A empresa vem oferecendo descontos e outros incentivos, inclusive financiamento de baixo custo. Mas esses incentivos parecem ter tido pouco impacto na Europa, onde as vendas caíram nos dois primeiros meses do ano. Os consumidores foram desencorajados diante do apoio de Musk à política de direita de Trump e gestos e declarações polêmicas do executivo que foram duramente criticados.

Os protestos "Tesla Takedown" em países como Alemanha e Finlândia ampliaram as críticas contra Musk nos EUA, onde o bilionário tem sido peça central em políticas de Trump para demissões em massa de funcionários públicos e corte de iniciativas humanitárias.

Teslas foram incendiados em Las Vegas, e os incidentes de vandalismo nas lojas da montadora aumentaram. Trump disse que a violência contra as concessionárias da empresa do aliado que injetou milhões de dólares em sua campanha eleitoral será considerada terrorismo doméstico.

As vendas de Teslas fabricados na China também caíram. Os rivais chineses, incluindo a BYD, intensificaram a guerra de preços e lançaram pelo menos seis modelos no ano passado para enfrentar o Model Y.