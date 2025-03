Terremoto em Mianmar: número de mortos passa de 2 mil, diz governo

O número de mortos no terremoto em Mianmar aumentou para 2.056, informou hoje a junta militar que governa o país. Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o país e a vizinha Tailândia na última sexta-feira.

O que aconteceu

Mais de 3.900 pessoas ficaram feridas. Além disso, outras 270 estão desaparecidas, informou um porta-voz da junta.

Na Tailândia, número de mortos chegou a 19 após equipes resgatarem um corpo dos escombros de um prédio de 33 andares que desabou na capital Bangkok. Entre os mortos, 12 estavam na construção do edifício - onde 75 seguem desaparecidos.

'Quero ouvir sua voz': famílias rezam por monges sob escombros

Esforços para recuperar sobreviventes seguem. Sobreviventes foram retirados dos escombros em Mianmar e sinais de vida foram detectados nas ruínas de um arranha-céu em Bangcoc hoje.

Um socorrista carrega equipamento enquanto uma equipe vasculha os escombros de um prédio destruído em busca de sobreviventes em Mandalay em 29 de março de 2025, um dia após um terremoto atingir o centro de Mianmar Imagem: SAI AUNG MAIN/AFP

O terremoto foi o mais violento em décadas. O país enfrenta o desastre imerso em um conflito civil que destruiu seu sistema de saúde.

Operações humanitárias estão prejudicadas por danos nas estradas e na infraestrutura local. A análise é da agência humanitária da ONU, Ocha.

"Os danos à via expressa Yangon-Nay Pyi Taw-Mandalay levaram a interrupções no serviço, com rachaduras e distorções na superfície, forçando os ônibus rodoviários a interromper as operações", disse a agência da ONU em um comunicado.

Um grupo rebelde disse que o exército governante de Mianmar seguia realizando ataques aéreos após o terremoto. O ministro das Relações Exteriores de Cingapura pediu um cessar-fogo imediato para ajudar nos esforços de socorro às vítimas.

*Com informações da AFP e Reuters