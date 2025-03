Tebet: são poucos os vetos no Orçamento; os técnicos não geram impacto político

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira, 31, que são poucos os vetos que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará ao Orçamento de 2025. De acordo com ela, os vetos técnicos são muitos, mas que não geram impactos políticos.

Tebet deu essa declaração em rápida entrevista que concedeu a jornalistas na saída do seminário "Diálogos para a Construção da Estratégia 2050", realizado pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista. "Sobre o Orçamento, são poucos vetos. Tem muito veto técnico, que não dá impacto político, é natural", disse.

Perguntada sobre como sua pasta pretende colocar o programa "Pé-de-Meia" no Orçamento, a ministra disse que o governo está cumprindo exatamente o que determinou o Tribunal de Contas da União (TCU), que permitiu que o programa fique seis meses fora do Orçamento, mas que no segundo semestre seja colocado para dentro da peça orçamentária.

"Em relação ao Pé-de-Meia, nós estamos cumprindo exatamente o que determinou o Tribunal de Contas da União. Eles nos deram praticamente seis meses fora do Orçamento, e no segundo semestre, todo o restante do valor vai entrar, nem que a gente tenha que bloquear, tirar dinheiro de um local para colocar recurso para o Pé-de-Meia", disse a Tebet ao afirmar que o Pé-de-Meia não vai parar. "O Orçamento é uma peça que veio para ficar, ela não é peça de ficção e todas as despesas estarão dentro do Orçamento e nós vamos cumprir a meta zero."