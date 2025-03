Tarifas provocam temores de recessão e S&P 500 e Nasdaq atingem mínimas de mais de 6 meses

Por Sruthi Shankar e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram mínimas de mais de seis meses nesta segunda-feira, com os investidores se afastando de ativos de risco devido a preocupações com o anúncio futuro de planos tarifários abrangentes por parte do governo dos Estados Unidos.

As ações globais caíam, os preços do ouro atingiram novos picos e os títulos do governo dos EUA subiam depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que as tarifas recíprocas que ele deve anunciar esta semana incluirão todos os países.

Os mercados acionários dos EUA sucumbiram a uma forte pressão de venda este ano depois que as políticas tarifárias do governo Trump aumentaram os temores de uma desaceleração econômica global e de um aumento na inflação.

"Muita negatividade foi precificada, mas os mercados estão se preparando para o pior que está por vir", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com. "A mensagem sobre a suavização das tarifas parece altamente improvável, dados os comentários de Trump no fim de semana."

Os três principais índices dos EUA estão a caminho de quedas mensais e trimestrais substanciais, com o S&P 500 e o Nasdaq podendo registrar as maiores quedas trimestrais em quase três anos.

O índice Dow Jones está a apenas 2% de confirmar uma correção, ou uma queda de 10% em relação ao seu pico. Neste mês, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq entraram em território de correção.

O Dow Jones caía 0,94%, para 41.190,81 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,47%, a 5.499,04 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 2,36%, para 16.913,52 pontos.

As ações de tecnologia sofriam o maior impacto da liquidação desta segunda-feira. A Nvidia caía 5,3%, enquanto a Microsoft tinha queda de 12,6%.

(Reportagem de Sruthi Shankar, Pranav Kashyap e Medha Singh em Bengaluru)