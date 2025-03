Tarifas de Trump sobre automóveis ameaçam novo choque nos preços de oferta

Por Dan Burns e Howard Schneider

(Reuters) - Quando o mundo emergiu das paralisações causadas pela pandemia no início de 2021, um choque na cadeia de oferta deixou uma marca duradoura no custo de se ter um carro nos Estados Unidos, repercutindo primeiro nos preços dos veículos usados e depois nos dos novos, chegando nas peças de reposição e, por fim, nos custos dos empréstimos e de seguro.

Essa inflação sustentada no setor automobilístico - os preços dos veículos e das peças estão 20% mais altos do que antes da pandemia; o seguro, mais de 60% - afetou de forma persistente a inflação geral ao consumidor, que o presidente Donald Trump pode correr o risco de reforçar com tarifas de 25% sobre os veículos importados.

O choque do imposto de importação de Trump pode estar atingindo uma economia diferente. Há quatro anos, os consumidores estavam cheios de dinheiro proveniente da ajuda da pandemia e, embora as vendas de veículos tenham permanecido abaixo dos níveis anteriores à pandemia, elas aumentaram quando a economia foi totalmente reaberta.

Isso também pode se mostrar uma força muito mais persistente nos preços dos automóveis do que os problemas da cadeia de oferta da pandemia, que se desfez à medida que os chips de computador e outras peças saíram das fábricas e portos reabertos.

Com alguns consumidores já sobrecarregados e com o aumento da inadimplência nos financiamentos de automóveis, as tarifas podem criar um novo e confuso problema de custo e preço cuja solução - pelo menos a que Trump prevê - envolve uma mudança de anos e provavelmente cara para a produção doméstica.

"A tarifa de 25% sobre automóveis e peças criará aumentos imediatos de preços e causará estragos nas cadeias de oferta", disse Art Wheaton, diretor de estudos trabalhistas da Escola de Relações Industriais e Trabalhistas da Universidade de Cornell e especialista em setores de transporte. "Os EUA importam cerca de metade dos automóveis que vendemos e uma parte significativa das peças."

Wheaton estima que os impostos de Trump, uma vez considerado o impacto das tarifas adiadas sobre as peças importadas, podem acrescentar de US$10.000 a US$20.000 aos preços dos veículos.

Essa é uma das estimativas mais agressivas, mas ele disse que "se o objetivo final for aumentar a produção de peças e a montagem nos Estados Unidos, as tarifas provavelmente precisarão ser consistentes por décadas para permitir o planejamento da cadeia de oferta em constante mudança".

O economista do JP Morgan Michael Feroli considera que as tarifas aumentarão a inflação este ano e reduzirão o crescimento geral devido ao impacto sobre os consumidores, uma perspectiva consistente com as recentes reduções das previsões do Federal Reserve.

As tarifas podem elevar o índice de preços PCE, excluindo alimentos e energia, em 0,3 ponto percentual até o final do ano, para 3,1%, mais distante da meta do Fed de 2%, disse Feroli.

"O aperto resultante sobre o poder de compra real do consumidor pesará ainda mais sobre os gastos reais do consumidor" e, juntamente com a erosão da confiança empresarial, fará com que a produção econômica caia 0,2 ponto percentual, para 1,3%.

DESFAZENDO A INTEGRAÇÃO

Os novos dados do PCE para fevereiro, divulgados na sexta-feira, mostraram que o núcleo do índice subiu 2,8%, contra 2,7% em janeiro, marcando mais um mês sem progresso em direção à meta de inflação de 2% do Fed.

As autoridades de Trump dizem que estão planejando o retorno do domínio da manufatura e do emprego nos EUA, esperando que a produção aumente rapidamente. Os riscos também podem aumentar rapidamente e serem sentidos com mais intensidade entre as famílias de classe média, que Trump prometeu durante a campanha proteger do aumento dos preços.

Nesse caso, ele está tentando reverter, com o uso de sua caneta, décadas de tendência à integração internacional da indústria automobilística, com fábricas japonesas e alemãs espalhadas pelo sudeste dos EUA, peças em grande parte fabricadas no exterior e o pacto comercial entre México, EUA e Canadá permitindo que diferentes peças de veículos sejam montadas em lugares diferentes.

Embora Trump queira que os veículos sejam fabricados "em um único local", o sistema existente proporcionou exatamente o benefício que Trump diz estar buscando: desde a assinatura do Acordo de Livre Comércio da América do Norte entre os EUA, o Canadá e o México, no final de 1992, até o choque de oferta da pandemia, os preços dos carros novos quase não subiram.

Isso também ajudou a manter os preços dos veículos usados sob controle, algo importante para as famílias em que os custos de transporte são o segundo maior item do orçamento, com cerca de 17% dos gastos. A habitação está em primeiro lugar, com cerca de 33%, de acordo com a pesquisa federal mais recente sobre gastos anuais das famílias, que cobriu 2023.

PENSAMENTO DO FED

É provável que as tarifas coloquem as autoridades do Fed pelo menos em alerta quanto à inflação, o que pode levar a uma política monetária mais dura e, portanto, a taxas mais altas de empréstimos para automóveis - um golpe para os consumidores.

Em comentários esta semana, o presidente do Fed de St Louis, Alberto Musalem, disse que mesmo que as tarifas, em teoria, resultem em um choque único de preços, existe a possibilidade de efeitos mais persistentes. Segundo ele, à medida que as empresas importadoras se ajustam, os produtores nacionais podem perceber uma vantagem em aumentar os preços também.

Sua equipe de pesquisa estimou que as tarifas propostas podem acrescentar 1,2 ponto percentual ao PCE, sendo que mais da metade seria proveniente de efeitos indiretos que podem se mostrar mais persistentes. Com o Fed mantendo a política monetária apertada porque a inflação está estagnada cerca de meio ponto acima da meta, números como esses poderiam adiar novos cortes nos juros.