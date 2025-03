Tarifas de Trump significam que Europa deve assumir controle de seu futuro, diz Lagarde

PARIS (Reuters) - A provável implementação das tarifas impostas pelos Estados Unidos em 2 de abril significa que a Europa terá que assumir um melhor controle de seu futuro, disse a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, nesta segunda-feira.

"Tentei descrever isso como um momento para nossa Europa... e vejo isso como o início de uma marcha rumo à independência", disse Lagarde em uma entrevista à rádio France Inter

"Ele o chama de Dia da Libertação nos Estados Unidos. Eu o vejo como um momento em que devemos decidir juntos assumir um melhor controle de nosso destino, e acho que é um passo em direção à independência."

Trump deve anunciar uma proposta abrangente de tarifas no que ele chamou de "Dia da Libertação" na quarta-feira, depois de implementar taxas sobre alumínio, aço e automóveis, além de aumentar as tarifas sobre todos os produtos da China.

"Ele é alguém que sempre adota uma abordagem transacional. Ele aplica esse tipo de princípio, que está mais no âmbito dos negócios, à gestão das relações internacionais", disse Lagarde.

A presidente do BCE reafirmou sua estimativa de uma redução de cerca de 0,3 ponto percentual para a Europa no primeiro ano de tarifas sobre as importações dos EUA provenientes da Europa.

Ela acrescentou que, se a Europa responder com medidas recíprocas, o crescimento será ainda menor, com queda de 0,5 ponto percentual.