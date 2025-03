Tarifa de 50% da UE pode elevar preço da Harley-Davidson no segundo maior mercado da marca

Uma Harley-Davidson nunca foi barata, independentemente de onde você a compre. Porém, se a União Europeia aplicar uma tarifa retaliatória de 50% sobre as motocicletas da marca a partir de abril, os preços poderão alcançar níveis surpreendentes no segundo maior mercado da Harley em termos de vendas.

Por exemplo, o modelo Road Glide, uma moto de turismo que custa a partir de US$ 28.000 nos Estados Unidos, já é vendido na Dinamarca por cerca de US$ 77.000, devido a 25% de imposto sobre o valor agregado e 150% de imposto de luxo.

Com a nova tarifa proposta pela UE, em resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, o preço do Road Glide poderia subir para US$ 124.000, segundo a empresa.

A Harley também destacou que seus produtos são impactados por políticas comerciais injustas em outros mercados e defende que seus concorrentes internacionais enfrentem tarifas recíprocas ao exportarem motos para os Estados Unidos.

"As marcas concorrentes não devem ser autorizadas a tirar vantagem da fabricação de baixo custo e da tarifa de importação preferencial ao acessar o mercado dos EUA", afirmou Jonathan Root, diretor financeiro da empresa, em um painel comercial do Congresso.

A empresa ainda não decidiu como precificará seus modelos com a nova tarifa proposta, que, de acordo com um porta-voz, se aplicaria até mesmo às Harleys fabricadas na Ásia.

Michael Uhlarik, consultor da indústria de motocicletas, observou que a Harley tem pouca margem de manobra na Europa, um mercado extremamente competitivo dominado por fabricantes asiáticos e marcas locais como Triumph, Ducati e BMW. "Mesmo um aumento de 10% a 20% no preço, somado à antipatia geral em relação às marcas americanas, seria fatal", afirmou.

Apesar de a empresa afirmar ser lucrativa na Europa, seus negócios na região vêm encolhendo. Alguns motociclistas e concessionários se queixam de que as motos se tornaram muito caras e a oferta está muito limitada. A Harley não compete em algumas categorias populares na Europa e não conseguiu se firmar em outras. Fonte: Dow Jones Newswires.