Tailândia investiga desabamento de arranha-céu após terremoto

O governo da Tailândia vai investigar o desabamento de um arranha-céu de 30 andares em Bangkok na sexta-feira (28), o único prédio a ruir no país após o terremoto. Um painel de especialistas foi formado neste domingo (30), segundo a Bloomberg.

O que aconteceu

Arranha-céu estava em construção e seria a nova sede do Escritório de Auditoria do Estado da Tailândia. Ele desabou em poucos minutos após o terremoto de magnitude 7,7 atingir a cidade. 12 pessoas morreram e 75 ainda estão desaparecidas, segundo a agência Reuters.

A qualidade dos materiais usados para a construção está sendo questionada. "A forma como colapsou, como se houvesse uma explosão, não é normal. A questão é: como identificar a anomalia para descobrir a causa?", disse Suchatvee Suwansawat, engenheiro civil e ex-candidato ao governo de Bangkok na eleição de 2022, à Bloomberg.

O Ministério da Indústria coletou amostras no local do desabamento para testar a qualidade do material. Paralelamente, o Ministro do Interior da Tailândia formou um painel de especialistas para as investigações. Eles deverão apresentar um relatório ao governo em sete dias.

O contrato para a construção era de 2,14 bilhões de baht (R$ 363,8 milhões). O consórcio responsável, ITD-CREC, venceu a licitação em 2020. Ele é formado pelas empresas Italian-Thai Development Pcl e China Railway Number 10 Thailand Co.

As empresas ainda não deram explicações sobre o colapso. A Italian-Thai afirmou estar comprometida em "tomar medidas corretivas para restaurar a normalidade o mais rápido possível".

A Italian-Thai é uma das maiores construtoras da Tailândia e enfrentou dificuldades financeiras no ano passado. No início deste mês, a empresa também foi criticada após uma rodovia em construção desabar em Bangkok, matando seis pessoas.

Terremoto matou mais de duas mil pessoas

Terremoto de magnitude 7,7 foi o maior com epicentro em Mianmar em mais de um século, segundo geólogos dos EUA. Os tremores foram tão fortes que se espalharam pela China e Tailândia, derrubando o prédio em Bangkok.

Pessoas observam enquanto equipes de resgate tentam libertar moradores presos sob os escombros do empreendimento destruído Sky Villa Condominium em Mandalay em 29 de março de 2025, um dia após um terremoto atingir o centro de Mianmar Imagem: SAI AUNG MAIN/AFP

2.056 morreram em Mianmar e quase quatro mil ficaram feridas. Na Tailândia, 19 pessoas morreram e 75 seguem desaparecidas.

Esforços para recuperar sobreviventes seguem. Sobreviventes foram retirados dos escombros em Mianmar e sinais de vida foram detectados nas ruínas do arranha-céu em Bangkok hoje.

O terremoto foi o mais violento em décadas. O país enfrenta o desastre imerso em um conflito civil que destruiu seu sistema de saúde.

Um veículo fica preso sob os escombros de um prédio que desabou após um forte terremoto em Mandalay, Mianmar, em 30 de março de 2025 Imagem: Stringer/REUTERS

Operações humanitárias estão prejudicadas por danos nas estradas e na infraestrutura local. A análise é da agência humanitária da ONU, Ocha.

"Os danos à via expressa Yangon-Nay Pyi Taw-Mandalay levaram a interrupções no serviço, com rachaduras e distorções na superfície, forçando os ônibus rodoviários a interromper as operações", disse a agência da ONU em um comunicado.

Um grupo rebelde disse que o exército governante de Mianmar seguia realizando ataques aéreos após o terremoto. O ministro das Relações Exteriores de Cingapura pediu um cessar-fogo imediato para ajudar nos esforços de socorro às vítimas.

*Com informações da AFP e Reuters