Suporte para notebook por R$ 13 vale a pena? Confira o que diz quem comprou

Usar um apoio ergonômico para notebook ajuda a manter uma melhor postura para o trabalho e estudos. Dentro dessa proposta, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo à venda por a partir de R$ 12,99.

O produto está com 46% de desconto e já registrou mais de 17 mil unidades vendidas na Shopee. Saiba mais detalhes a seguir.

O que o fabricante diz sobre o produto?

Disponível na cor preta.

Pode ser usado para laptop ( 10 a 15,6 polegadas) e tablet. Basta abri-lo para ajustar a altura.

Design vazado para dissipação de calor.

Feito de plástico ABS.

Tem acabamento antiderrapante.

O que diz quem o comprou?

Com nota média de 4 (do total de cinco), o suporte soma mais de 6,9 mil avaliações de consumidores.

Igual ao anúncio. Chegou muito rápido e bem antes do previsto. Bem embalado e de qualidade. Amei, muito obrigada.

Aryelle Gonçalves

A qualidade é boa pelo valor e chegou antes do prazo de entrega. Deu certo no notebook e vai me ajudar bastante.

Carliane Santos

Excelente produto. Não esqueça de colar as borrachas que acompanham, senão o notebook escorrega. Chegou rápido. Gostei muito!

Fernanda Soares

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores relatam que o produto é feito de material frágil e, com isso, pode não suportar o peso de um notebook.

Não senti segurança no produto. O computador cai (como mostro no vídeo), caso haja algum movimento brusco. Essas paletas que seguram e fazem o computador ficar em pé são bem frágeis. Acho uma boa compra para levar em viagens, mas para manter no escritório, não.

Larissa Melo

Atende à sua função, mas é bem frágil. Pelo peso do notebook, só consigo usar ele no modo mais alto. Nos outros, ele fica caindo. Veio faltando uma borrachinha antiderrapante. Chegou antes do prazo.

Rick Tavares

Ponto positivo: preço muito acessível. Pontos negativos: material não é resistente. Não suporta meu notebook de 15,6". Quando abre a tela, o suporte fica em "balanço", ou seja, o notebook não fica fixo devido ao peso, diante da baixa qualidade do suporte. Vou ter que comprar um melhor.

Augusto Martins

