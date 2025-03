Chuva forte no ABC derruba casa, alaga estação e interrompe linha de trem

Do UOL, em São Paulo

A forte chuva que atinge o ABC Paulista na tarde de hoje derrubou uma casa em Mauá, alagou a estação Santo André e interrompeu a circulação de trens da linha 10-Turquesa entre as estações Utinga e Mauá. Em São Paulo, a chuva deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamento e duas regiões em alerta Ipiranga e Itaquera.

O que aconteceu

Alerta severo da Defesa Civil foi enviado às 14h47 para a região do ABC. Em São Paulo, celulares da zona leste também receberam o alerta severo, às 16h35.

Estação Santo André ficou debaixo d'água. Passageiros registraram o momento em que ficaram ilhados. Com as estações inundadas, a circulação dos trens teve de ser interrompida entre Utinga e Mauá, informou a CPTM. Trinta ônibus do sistema Paese foram acionados para transportar os passageiros.

Situação na Estação Santo André, linha 10 turquesa da CPTM que ficou alagada.

15:40> 31/03/2025 pic.twitter.com/w43hrSfh5T -- São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) March 31, 2025

Também em Santo André, o córrego Guarara e o rio Tamanduateí transbordaram. A avenida do Estado está alagada, segundo a Defesa Civil.

Em Mauá, uma casa desabou no Jardim Zaira. Não há informações sobre vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Três equipes foram enviadas para o local.

Casa desaba em Mauá após fortes chuvas Imagem: Reprodução/ Defesa Civil SP

Mauá registra ventos fortes, queda de árvores e alagamentos. A informação é da Defesa Civil disse que a chuva é de alta intensidade. Na cidade choveu 131 mm nas últimas três horas.

Casa desaba em Mauá após fortes chuvas Imagem: Chuva forte atinge SP e região metropolitana; casa desaba em Mauá

Em São Bernardo do Campo, há registros de alagamento e pontos de interdição. Até o momento não foram registradas vítimas, segundo a Defesa Civil. Na cidade choveu 52 mm nas últimas três horas.

São Caetano do Sul registrou alagamentos, mas sem vítimas ou casas atingidas. A Defesa Civil segue monitorando a situação na cidade.

Em São Paulo, a chuva forte deixou toda a cidade em estado de atenção às 15h35. A informação é do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

A região do Ipiranga entrou em estado de alerta às 15h57. Houve transbordamento do Ribeirão dos Meninos, na altura da Estrada das Lágrimas, 4237.

Às 16h30, Itaquera entrou em alerta. O rio Verde transbordou na altura da rua Cunha Porã, 241.

Na Lapa, zona oeste, as rajadas de vento ultrapassaram os 34Km/h.

Falta energia em 91 mil imóveis da região metropolitana. As cidades mais afetadas pela queda de energia são São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. A informação é da Enel.