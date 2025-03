Nunes lança tarifa zero a pais de alunos dias antes de escolas paralisarem

Em meio a uma possível paralisação de professores, aprovada para ocorrer nesta semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lançou hoje um programa de tarifa grátis no transporte para pais levarem seus filhos de até 4 anos às creches da prefeitura.

O que aconteceu

Professores da rede municipal marcaram uma paralisação para quarta-feira (2). Eles pedem reajuste salarial de 12,9% e o fim do que chamam de "confisco" de 14% das aposentadorias. O UOL apurou que, se as negociações com a prefeitura não avançarem, a categoria prevê marcar mais paralisações em abril e pode entrar em greve em maio.

A paralisação não foi citada durante o lançamento do Mamãe Tarifa Zero, uma das promessas de campanha de Nunes.

A tarifa zero será oferecida a famílias da rede municipal cadastradas no CadÚnico. A prefeitura estima que cerca de 15 mil pessoas sejam beneficiadas.

Para participar, a distância entre a casa da criança e a creche deve ser superior a 1,5 km. As famílias de alunos que são beneficiadas com o TEG (Transporte Escolar Gratuito), o serviço de vans da prefeitura, não têm direito à tarifa zero. Nesse programa, as famílias não podem escolher uma escola diferente da que o sistema da prefeitura aponta.

Quem tem direito ao transporte gratuito receberá o novo Bilhete Único em até dez dias. As famílias poderão consultar se são aptas ao benefício pelo site da SPTrans.

Serão duas viagens grátis, de ida e volta da creche, por dia letivo. Os créditos serão disponibilizados nesse novo cartão, que deverá ser carregado mensalmente.

Quais as regras para a nova tarifa zero?

Ser responsável legal de criança entre 0 e 4 anos;

A criança deve estar regularmente matriculada (com CPF próprio) em uma creche da rede municipal;

A família precisa ser cadastrada no CadÚnico;

A distância entre a casa da criança e a creche deve ser superior a 1,5 km;

A criança não pode ser usuária do Transporte Escolar Gratuito.

Paralisação dos professores

Os professores pedem respostas para reivindicações apresentadas ao prefeito em 13 de março. Segundo o Aprofem (Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo), um ato foi convocado para quarta-feira em frente ao prédio da prefeitura.

O UOL apurou que há previsão de paralisação em outros dias da semana em diferentes regiões da cidade. O movimento ocorre como uma forma de pressão, antes de a categoria decretar greve.