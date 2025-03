Lábios ressecados? Protetor labial por menos de R$ 20 pode te ajudar

Tanto no calor quanto no frio, os lábios podem ressecar e até desenvolver feridas, um problema que só piora sem os cuidados adequados. Para evitar isso, o Guia de Compras UOL encontrou o protetor labial Med Repair, da Nivea, que faz sucesso entre os consumidores por seu poder hidratante e proteção contra os raios solares.

Além de hidratar, o protetor labial também regenera os lábios ressecados e machucados por conter uma fórmula com óleos e vitaminas, segundo o fabricante. Confira mais informações sobre o produto e as impressões de quem o comprou:

O que diz a Nivea sobre o protetor labial

Hidratação por 24 horas;

Contém vitamina E, pantenol e óleos naturais para reparação da pele;

Com FPS 15 para proteger contra raios UV;

Promete alívio imediato para lábios ressecados;

Fórmula possui óleos de abacate e jojoba para nutrir a pele profundamente;

Indicado para lábios sensíveis, ressecados e machucados.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o protetor labial tem 12 mil avaliações e com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Entre os comentários, o cheiro, a textura e a hidratação do produto são os principais pontos positivos para os consumidores.

Me surpreendi com este produto. Tem uma textura incrível, um cheiro gostoso e suave e ele hidrata muito os lábios. Não fico nunca mais sem usá-lo, virou meu queridinho do dia a dia. Uso antes de dormir também. Karina

Sempre me esquecia da importância do protetor labial. Esse protege, hidrata e dá um brilho saudável, sabe? Cheiro suave e agradável. Sara

Bem embalado, tem um cheiro gostoso que não é desagradável e não incomoda em nada. [...] Amanda Maelle

Adorei esse hidratante labial da Nívea! Era adepta do bepantol labial, mas esse ganhou minha preferência. Meus lábios são bem sensíveis ao sol e ao frio, achei esse hidratante com bom poder restaurador mesmo tendo textura menos espessa que o bepantol, além de ser mais barato. Perfeito. Tenho um na minha necessaire de praia e outro na minha bolsa do dia a dia. Recomendo muito. Marcele

Pontos de atenção

Em contrapartida, há também consumidores que destacam pontos negativos como o craquelamento e esbranquiçamento nos lábios ao aplicar o produto, além da pouca hidratação. Confira os comentários avaliativos:

Comprei pensando que seria um hidratante com cor que fixa, porém ele fica meio craquelado. Não gostei desse. Welika

Eu particularmente não gostei muito desse Mad Repair. Achei muito denso e logo que se aplica os lábios ficam esbranquiçados, talvez isso seja devido ao protetor solar, mas uso de outras marcas que também tem protetor e não me dão essa sensação de pequeno desconforto que esse Mad Repair me proporcionou. Alguns minutos de aplicado, os lábios deixam de estar esbranquiçados, mas fica uma sensação grudenta, que não deixa você esquecer que tem algo nos lábios. [...] Gilberto Ignácio

Protege bem, hidrata na medida, tem um sabor muito ruim e fica meio esbranquiçado. Antônio Eduardo Lopes Bahia

Não fica nos lábios, é muito suave e pouco hidratante. Carla

