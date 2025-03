Porta-voz da Casa Branca diz que Trump vai garantir a reciprocidade em tarifas nesta 4ª-feira

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "não quer que as empresas americanas apenas sobrevivam, mas quer que as empresas americanas prosperem" com a entrada em vigor das tarifas recíprocas nesta quarta-feira. Assim como o republicano, Leavitt voltou a se referir ao dia 2 de abril como o "dia da libertação" dos EUA, em entrevista à Fox News.

"O presidente Trump vai garantir a reciprocidade nesta quarta-feira. Os outros países vão sentir na pele o que eles têm feito conosco nos últimos anos", declarou a porta-voz. Segundo ela, além das tarifas, o governo também está empenhado em estender os cortes de impostos para a população, alinhando essa medida à nova política comercial. Trump já afirmou anteriormente que pretende usar as tarifas aplicadas a outros países para cobrir gastos federais e viabilizar "grandes cortes" de impostos.

Leavitt também destacou que o presidente tem conseguido reduzir a inflação nos EUA. "Os membros do governo estão focados neste mandato. Ainda há quase quatro anos pela frente. Depois pensamos em outro mandato", disse ela. A declaração surge após Trump sugerir que poderia tentar um terceiro mandato, algo proibido pela Constituição americana.

Após a entrevista, durante falas à imprensa, Leavitt descartou isenções tarifárias para agricultores no momento, e reforçou que Trump está "comprometido com tarifas setoriais". "O presidente detalhará as tarifas na quarta-feira, em evento no Jardim das Rosas com seu gabinete", acrescentou a porta-voz. "Qualquer país que tenha tratado os EUA de forma injusta pode esperar receber uma tarifa."

Segundo Leavitt, Trump conversou com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, conselheiro sênior para o comércio da Casa Branca, Peter Navarro, e com conselheiro sênior Stephen Miller sobre as tarifas.