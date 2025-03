Petrobras reduz preço do diesel em 4,6% nas refinarias, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai reduzir o preço médio do diesel vendido em suas refinarias em 4,6%, a R$3,55 por litro, a partir de 1º de abril, afirmou a presidente Magda Chambriard, nesta segunda-feira, a jornalistas.

É a segunda vez no ano que a companhia altera os preços do diesel. Em 1º de fevereiro, a companhia havia elevado o preço do combustível fóssil em 6%.

O ajuste ocorre após os preços da companhia ficarem grande parte de março acima do preço de paridade de importação (PPI), segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Em boletim publicado nesta segunda-feira, a Abicom disse que os preços da Petrobras estavam em média 2% acima do chamado PPI no fechamento de sexta-feira e apontou que o indicador acumulava redução de R$0,45/litro desde o último reajuste nos preços da Petrobras.

O repasse do corte do preço da Petrobras aos consumidores finais nos postos, porém, não é imediato e depende de uma série de fatores, incluindo cobrança de impostos, mistura de biodiesel e margens de lucro da distribuição e da revenda.

Além disso, o mercado brasileiro também é suprido por algumas poucas refinarias privadas e por importações.

Para a gasolina, a Petrobras decidiu manter estáveis seus preços de venda às distribuidoras. Chambriard afirmou, por enquanto, a empresa não fala em mudança para a gasolina.

Chambriard adicionou ainda que a companhia também reduzirá o preço médio do querosene de aviação (QAV) a distribuidoras na terça-feira, sem dar detalhes.

